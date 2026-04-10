A vers megszólít: mintegy 500 diák szavalta Szalai Borbála versét Beregszászban

A beregszászi Rákóczi Egyetem átriuma idén is a közös szavalás központjává vált. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által szervezett Vers a tér(b)en elnevezésű villámcsődület idén tizenkettedik alkalommal szólította meg Kárpátalja iskoláit és a költészetkedvelő közösséget április 10-én.

A Vers a tér(b)en programsorozat minden évben egy, az adott évben jubiláló költő kiválasztott művére épül. Ezúttal Szalai Borbála A Kárpátok című verse került a középpontba. Az alkalomra Marcsák Gergely kárpátaljai költő, verséneklő zenésítette meg a művet, amelyet a rendezvény nyitányaként adott elő gitárkísérettel.

A ráhangolódást követően Maruzsa Zoltán, Magyarország Belügyminisztériumának köznevelésért felelős államtitkára köszöntötte a jelenlévőket.

Beszédében a szavalás jelentőségét hangsúlyozta, valamint kiemelte, hogy a költészet napját nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medence számos pontján is méltatják. Reményét fejezte ki, hogy a Vers a tér(b)en és a hozzá hasonló kezdeményezések a jövőben is folytatódnak. Szavait követően elsőként látta el kézjegyével Szalai Borbála portréját.

A szervezet 2014 óta közös szavalással adózik a magyar költészet napja előtt:

kezdetben Beregszász külterén, majd a pandémia, később pedig a háború következtében az egyetem falai között zajlott a program.

Orosz Ildikó, a Pro Cultura Subcarpathica és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke beszédében a versek közösségformáló szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, a költészet magában hordozza gondolkodásunkat, válaszainkat:

A problémák esetén mindig megtaláljuk az a verset vagy idézetet, amely éppen megoldást ajánl a mi helyzetünkre.

Az esemény egyik leginkább várt mozzanata ezúttal se maradt el: a közös szavalást mintegy 500 diák részvételével kezdték el, amelyet Vass Magdolna, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésze vezényelt. A résztvevők előbb kétsoronként, majd végül egy hangként adták elő a verset.

A program ezt követően sem ért véget: Szabó Balázs magyarországi előadó szólókoncertje zárta a rendezvényt. A költészet napja alkalmából összeállított műsorában elsősorban versmegzenésítések hangzottak el. A közönség úgy hallhatta ezeket a dalokat, ahogyan azokat megalkották: egy csendes szoba bensőséges, meghitt világát idézve, egyetlen gitár kíséretében.

A koncert után – a korábbi évekhez hasonlóan – a kiválasztott költő portréja várta a résztvevőket, akik kézjegyükkel is részeseivé válhattak a villámcsődület közösségi élményének.

Az esemény Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében valósult meg.

