Play Krúdy! – újabb vígjáték a beregszászi színház színpadán

Újabb különleges előadással várta az érdeklődőket a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szeptember 24-én, Beregszászban. Ezúttal a Play Krúdy! című zenés színművet láthatta a közönség.

A színpadon Szűcs Nelli, Pásztor Ádám és Előd Álmos játékát élvezhették a nézők, akiket Szekeres László kísért zongorán. Az előadás különlegessége, hogy Szűcs Nelli nemcsak szereplője, hanem rendezője is a darabnak.

A színház ismertetője szerint:

Galambos Attila tollából egy rendhagyó, keserédes vígjáték kerekedett, amely Krúdy Gyula Szindbád-novelláinak motívumait is beleszövi a történetbe. A darab főszereplője Török Csaba, egy lelkes rajongó, aki musicalt ír az egykor híres, mára kiábrándult színésznő, Vass Judit számára, és megpróbálja rávenni, hogy vállalja a főszerepet. A cselekmény során kibontakozik egy érzelmileg túlfűtött anya-fiú viszony is Judit és fia, Ádám között.

A mű humorral, zenével és fanyar iróniával vegyítve mutatja be, mit hozhat ki az emberekből a művészi vágy és a személyes újrakezdés gondolata. Az előadás felforgatja a nézők gondolatait, rámutatva arra, hogy az újrakezdés mindig lehetséges – s néha onnan érkezik a kezdő lökés, ahonnan a legkevésbé várnánk.

Láthatjuk, ahogy anya és gyermeke újra egymásra talál, s ahogy egy színésznő tönkrement élete lassan új értelmet nyer: mindezt vakmerő, álmodozó kitartásának és hitének köszönhetően.

Az előadást szeptember 24-én kétszer is előadták a színház nagytermében, mindkétszer teltházas közönség előtt.

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma