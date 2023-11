VIII. Márton-napi ünnepség Sárosorosziban

„Jó napot kívánok!

Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét.

A szokást nem mi kezdtük s nem mi végezzük.

Állatainknak annyi szaporodása legyen,

ahány ága-boga van a vesszőnek!”

A Búbos Kemence Civil Szervezet 2023. november 11-én szervezte meg, immár nyolcadik alkalommal a Szent Márton nevéhez kötődő Márton-napi ünnepséget Sárosorosziban, amelynek a római katolikus plébánia adott otthont.

A rendezvényt Hiába Krisztina, a civil szervezet tagja nyitotta meg, aki köszöntőjében a Márton-naphoz kötődő helyi hagyományokat elevenített fel. Mint mondta, ezeket a hagyományokat igyekszik feléleszteni a Búbos Kemence Civil Szervezet. Fő céljuk, hogy tovább örökítsék a közösségre jellemző tradíciókat, kulturális örökséget és értékeket, a mai rendezvénnyel pedig egy hagyományt teremteni a községben.

A megnyitót követően a Gáti Georgina és László Georgina vezetett Tehetséggondozó műhely növendékei, illetve a Mihók Erika által szervezett Kökörcsin Színjátszó Csoport és a Százszorszép asszonykör szórakoztató előadásaikkal kápráztatták el a vendégeket, tették színesebbé az eseményt.

A gyerekek munkájának és tehetségének elismeréseként a Búbos Kemence Civil Szervezet nevében Hiába Okszána és Hiába Krisztina elismerő oklevélben és egy kis ajándékban részesítette a fellépőket.

A rendezvényt jelenlétével tisztelte meg Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezet elnöke, Peres László, a KMKSZ Guti Alapszervezet elnöke, illetve Rácz István atya, a sárosoroszi Szent Anna Római Katolikus Egyházközség plébánosa.

„A Márton napnak fontos helye van a katolikus egyház életében is, ezért természetes, hogy ennek a programnak is helyet biztosítottak. Fontos, hogy a népszokásaink élők legyenek és nagyon örülünk annak, hogy Sárosorosziban tesznek is ezért” – nyilatkozta Sin József.

Szent Márton életét és a jóságáról szóló legendákat mutatta be Rácz István atya, illetve kiemelte, hogy a plébánia nem csupán „paplakként”, de közösségi és kulturális házként is funkcionál.

A rendezvény késő délutáni programja a Kovács István néptáncos által levezetett táncház volt, amelybe kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódhattak, új tánclépéseket sajátíthattak el.

Ezt követően pedig egy kisebb Márton-napi lakoma vette kezdetét, ahogy a mondás is tartja: Aki Márton napján libát eszik, egész évben nem éhezik. Megkóstolhattuk a libazsíros kenyeret, a libasültet köménymagos káposztával, a töltött káposztát, a szilvalekváros fánkot, almáskalácsot, illetve a Sin József által felajánlott guti gombát. A finomabbnál finomabb ételeket a helybeli asszonyok ügyes kezei készítettek el.

A vacsora jó hangulatát Rácz István atya, Ferku Szilveszter és Varga János zenés produkciója gazdagította.

A Búbos Kemence Civil Szervezet ezúton is szeretné megköszönni Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy anyagilag hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.

Papp Anita,

a Búbos Kemence Civil Szervezet tagja