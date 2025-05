Mezővári és Beregszász lakói együtt hajtottak fejet a Rákóczi-szabadságharc kezdete előtt tisztelegve május 21-én. Az eseményre annak apropóján került sor, hogy 322 évvel ezelőtt, 1703-ban, Tarpa és Mezővári mellett Beregszászban is fellobogtak a kuruc zászlók, amikor Esze Tamás seregei II. Rákóczi Ferenc brezáni kiáltványára válaszul fegyvert ragadtak az elnyomás ellen, az „Istennel a hazáért és szabadságért” jelszavával.

Az évfordulót Mezőváriban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Beregszászban pedig a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében ünnepelték meg.

A mezővári megemlékezésen Menyhért István református lelkész hirdetett igét a helyi templomban. Ezt követően Gyebnár István, Magyarország Beregszászi konzulátusának ügyvezető konzulja osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében felelevenítette a történelmi eseményeket, majd kiemelte, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is fontos megőrizni Rákóczi örökségét, hozzátéve, hogy Isten az igaz ügyet nem hagyja el.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (BKSZ) elnöke kiemelte, hogy mi, kárpátaljai magyarok most is őrizzük Rákóczi örökségét és eszmeiségét, hisz ezek adnak erőt a mindennapjainkhoz. Hozzátette, hogy a kisebbségi lét megpróbáltatásait békés úton, tárgyalások révén szeretnénk elérni.

– Az Istennel a hazáért és a szabadságért jelmondat pedig tartást és erőt ad ma is.

A beszédeket követően a BorzsaVári zenekar koncertje következett, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat a templomkertben lévő emléktáblánál, ahol Holozsai Imre, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola oktatója tárogatójából kuruc dallamok csendültek fel, és elhangzott a brezáni kiáltvány is.

A beregszászi program Esze Tamás mellszobránál folytatódott, ahol a megemlékezők a tárogató hangjára gyűltek össze, melyet Holozsai Imre szólaltatott meg.

A koszorúzás alatt a Rákóczi-főiskola énekkara, a Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszék hallgatói a „Csínom Palkó, csínom Jankó” című kuruc éneket adták elő.

Pallagi Marianna, a PCS igazgatója az újságíróknak elmondta, hogy a szervezet minden évben megemlékezik valamilyen formában a Tiszaháti felkelésről.

– Igyekszünk a lehetőségekhez mérten feleleveníteni a történelmi mozzanatokat. Ma, amikor Esze Tamás emléke előtt tisztelgünk, tudjuk: nemcsak a múltunk fontosságát, a jelenkor kihívásait is hangsúlyoznunk kell. Hiszen háború dúl az országban, amelynek a kötelékébe tartozunk – ukránok, magyarok, ruszinok, románok harcolnak vállvetve a fronton egy megszálló hatalommal szemben, ahogy Rákóczi zászlaja alatt is különböző nemzetiségű emberek harcoltak együtt egy közös célért. Ma is közös sorsot élünk: – védjük az országot, gyászoljuk a veszteségeinket, és mindennél jobban vágyjuk a békét.