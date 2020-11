Zenei ünnep Felvidéken

Kilencedik alkalommal rendezik a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia támogatásával december 3–6. között a Fonográf Fesztivált. A Felvidék legrangosabb zenei folklór-seregszemléjéről Lakatos Róbert brácsaművész, szervező számol be.

„Elég későn érkezett a rendelet, amiben leírtak szerint megtarthatók a szlovákiai kulturális rendezvények. Úgy érezzük, Felvidéken nagy keletje van e nehéz napokban is a kultúrának, így eldöntöttük, hogy idén is megrendezzük a Fonográf Fesztivált. Természetesen e rendkívüli időszak fokozott óvatosságra int, így betartunk minden szabályt, hogy a jeles eseményre mindenki jó szívvel emlékezzen vissza. Ennek alapján a komáromi Városi Művelődési Központ nagytermében csak maszkban lehet tartózkodni, s az ülőhelyeknek is csak a felét foglalhatják el a nézők. A védekezéshez hozzátartozik, hogy minden koncert után az egész helyszínt fertőtlenítjük.

Minden előadó örül a fellépési lehetőségnek. Van ugyan bennük egy kis félsz, hogyan jutnak át a határon, de a magyar és szlovák jogszabályok alapján a művészi tevékenységet folytatók karanténkötelezettség nélkül utazhatnak. A vészhelyzet arra késztet minket, hogy csupán a koncertekre várjuk az érdeklődőket, s a hagyományos koncertek utáni beszélgetés és a táncház is elmarad. Új fellépők is bemutatkoznak idén, így a Parapács Zenekar és az Ötödik évszak zenekar is színpadra lép.

Ezzel még nincs vége a programsorozatnak, márciusban – a többlépcsős támogatási rendszerhez igazodva – a IX. Fonográf Fesztivál második rendezvényét szervezzük meg. Elképzelésünk szerint – a tavalyi példa nyomán – Komárom mellett az eseményhelyszínek Kassával, Fülekkel, Dunaszerdahellyel bővülnek. Feladatunk tehát van bőven, s lélekben és ötletekkel már a jövő évi, jubileumi X. Fesztiválra is készülünk.”

Csermák Zoltán