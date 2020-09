ZeneVarázslat a Rákóczi-főiskolán

Első alkalommal rendezték meg a ZeneVarázslat nevű hangversenyt a beregszászi Rákóczi-főiskolán szeptember 19-én. A program az azonos nevű képzés záró alkalma volt.

Az eseményt Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője nyitotta meg. „Mi azt láttuk az elmúlt években, hogy bár a zene természetszerűen a fiatalok életének része – éjjel-nappal hallgatják –, valahogy a klasszikus zene az háttérbe szorult” – mondta el hozzátéve: az alapítvány ezért döntött úgy, hogy a nyári gitárszakkör mellett 2019-ben elindítják a ZeneVarázs képzést 30 óra kezdő és 30 óra haladó szinten. A képzést Várnagy Andrea Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongorista és zenetanár vezette a helyi tanárok segítségével. „A zene az egy olyan nyelv, amit mindenki ért” – jelentette ki Váradi Natália.

A járványügyi helyzet miatt Várnagy Andrea online jelentkezett be és köszöntötte az esemény résztvevőit, aki szeretettel gratulált úgy az ifjú zenészeknek, mint felkészítőiknek. „A tehetség az olyan, mint egy igényes állandó társ, ami rengeteget segít, de folyamatosan kér” – mondta el hozzátéve, hogy megható és jó volt látni, hogy a karantén ellenére sikeresen elvégezték a képzést.

A koncertet Bobály Sámuel és Iványuk Melissza nyitotta meg, akik tanárukkal, Pálszicsnik Olgával Frank Churchilltől A három kismalac hatkezest adták elő. Ezután Borgátó Jázmin (tanára: Dánics Erzsébet) és Ladányi Réka (tanára: Engi Erika) előadásában Beethoven Rondo D-dúr darabja volt hallható. Csajkovszkij Pacsirta című művét Dankai Veronika adta elő, akit Benedek Judit készített fel. Derceni Bianka (tanára: Janai Ildikó) Bach Kétszólamú invenció B-dúr alkotását játszotta. Ezt követően Gyurkó Abigéltől Benda Szonáta No. 4-t hallhattuk. A diákot Pércsi-Kota Ildikó készítette fel. Kovács Éva (tanára: Barna Szvetlána) Bachtól a Kétszólamú invenció Fa mazsort, Engi Erika diákja, Paládi Máté Chopintól a Nocturne Op 9. No. 2-t mutatta be a nagyérdeműnek. Pallagi Kristóf-Dénes Klárikova Ildikó felkészítésében Brugmüller Balladaját játszotta. Papp Máté (tanára: Poncz Ilona) Bartók Dal című művét adta elő. Lőrinc Katalin diákja, Sárady Bence Kolubtól a Szkercinót, Seres Leila (tanára: Barna Szvetlana) Koszenkotól az Esőt mutatta be. Schmitz Mickey egér művét Sirokai Judit játszotta le, akit Klárikova Ildikó készített fel. Takács György (tanára: Poncz Ilona) Paholszkij Prelűdjét, Tárczy Fanni (tanára: Barna Szveltana) pedig Clementi Szonatinaját prezentálta.

A járványügyi helyzet miatt két diák nem jelenthetett meg, de videofelvételen mutatták be tudásukat. Benedek Judit diákja, File Jázmin Berlin Majmocskák a fán, Kontros Stefánia (tanára: Donec Marianna) Sukajlotól az Intermezzot, Liszicskatól pedig a Tavaszt mutatta be.

Kárpátalján a ZeneVarázslat programot ez a 19 ifjú zongoraművész-palánta végezhette el. Ezért a diákokat és tanárikat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkársága háromezer hrivnya értékű ösztöndíjjal honorálta. A harminc ösztöndíjon felül értékes, Bartók, Beethoven, Kodály, Mozart és Schumann műveiből válogatott kottafüzeteket is ajándékoztak az elismerő oklevelek mellé. Váradi Natália kiemelte, hogy a tanfolyam kezdetekor szó sem volt ösztöndíjról, mégis sokan bele mertek vágni ebbe a nem egyszerű feladatba.

Az alkalom végéhez közeledve Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatója mondott köszönetet. „Úgy gondolom, hogy ennek lesz folytatása, szükség van erre, hogy közösen továbbmenjünk, tapasztaljunk, tanuljunk” – jelentette ki.

A koncertet Várnagy Andrea zárta le, aki szintén a folytatás reményében búcsúzott el.

A program a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Nemzeti Tehetség Program és a ZeneVarázslat program jóvoltából.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma