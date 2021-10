Monodráma Zrínyi Ilonáról Munkácson

Zrínyi Ilona életét elevenítette fel Majzik Edit, Jászai Mari-díjas színésznő október 30-án a munkácsi Munkácsy Magyar Házban. A Szenvedély és hűség (Zrínyi Ilona) című produkció Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztos felajánlására érkezett Kárpátaljára, aki a színdarab elején köszöntötte a jelenlévőket.

– Munkács városának neve az emberben mindig valami többet indít el, mint egy egyszerű városnév, különösen akkor, amikor ehhez a városhoz egy csodálatos festő is társul. Legalább ennyire fontos a most következő monodráma, melynek főhősnője Zrínyi Ilona, aki most egy kicsit hazajön, és szól Önökhöz ezen az előadáson keresztül. Remélem, hogy sikerül egy hétköznapi estét ünneppé varázsolni – mondta a biztos úr.

Fotó: Kárpátalja.ma

A monodrámában a tehetséges színésznő hűen elevenítette fel a XVII. században történt eseményeket, Ilona személyes átéléseit, asszonyi és anyai érzelmeit. A darab végén Szűzanyához, Madonnához szólt, könyörögve családjáért, az országért, s a Boldogasszony anyánk című imádságos ének gondolataival erősítette meg a jelenlévőket.

A rendezvényen részt vett Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, valamint Hedry Mária, a darab szerzője is.

A színházi élményt kiegészítette egy közönségtalálkozó, ahol a résztvevők eszmecserét tarthattak, megbeszélhették felmerült kérdéseiket.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma