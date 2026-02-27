Ma lenne 77 éves Zselicki József kárpátaljai költő, pedagógus.

Zselicki József 1949. február 27-én született Kisgejőcön, földműves családban. Tanulmányait a helyi iskolában kezdte meg, majd Ungváron folytatta. A Kárpátaljai Ifjúság munkatársa volt 1967-től. Megalapításától beszüntetéséig tagja és elnöke volt a Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdiónak. A kárpátaljai magyar polgárjogi mozgalomban aktívan tevékenykedett.

1973-ban szerzett magyar szakos tanári oklevelet az Ungvári Állami Egyetemen (ma: Ungvári Nemzeti Egyetem). Dercenben helyezkedett el, majd nyugdíjba vonulásáig Nagygejőcön dolgozott. Alapító tagja volt a József Attila Alkotóközösségnek és a KMKSZ-nek.

Verseit hazai és magyarországi lapok is közölték. Műveit Ivaskovics József zenésítette meg.

Zselicki József 2021. június 1-jén hunyt el.

