Posztumusz Batthyány Lajos-díjban részesült Zsukovszky Miklós
Posztumusz gróf Batthyány Lajos-díjat adományoztak Zsukovszky Miklósnak, a Derceni Református Egyházközség néhai lelkipásztorának, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának.
A díjat Zsukovszky Miklós felesége vette át a Fiumei úti sírkertben október 6-án.
– írja Zsukovszky Andrea a Facebook-oldalán.
A Magyar Batthyány Alapítvány gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és felesége, gróf Zichy Antónia emlékének tisztelegve támogat minden olyan kiemelkedő és példamutató tevékenységet vagy hősies cselekedetet, mely korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira pragmatikus, a lehetőségekkel és szükségszerűségekkel arányos választ ad.
Az oklevélen gróf Batthyány Lajos gondolata is olvasható: