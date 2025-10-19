Linner-díj átadása Szent Lukács napján

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Szent Lukács evangelista, az orvosok és egyészségügyi dolgozók védőszentjének napján, október 18-án adták át a Linner-díjat Beregszászban a Pásztor Ferenc Közösségi Ház dísztermében. A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kilencedik alkalommal díjazott olyan kárpátaljai keresztény magyar orvosokat és ápolókat, akik lelkiismeretesen, odaadással, hűséggel teljesítik hivatásukat.

Idén dr. Vaczkó László belgyógyász, a Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ igazgató főorvosa lett a Linner-díjjal kitüntetett orvos, Elek Krisztina nagybaktai nővér pedig ápoló kategóriában lett méltó a díjra.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, aki röviden vázolta dr. Linner Bertalan munkásságának fontosságát és a Linner-díj történetét. Fontosnak nevezte azt, hogy az egyesület minden évben köszönetet mond azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik tudományos igényességgel, odaadó emberséggel küzdenek meg a háború okozta nehézségekkel és bátran néznek szembe a kihívásokkal.

Jakab Eleonóra, a KÉSZ elnöke köszöntötte a vendégeket:

„A háború negyedik évében mi másról vehetnénk példát, mint dr. Linner Bertalan háborús éveiről. A háborúban való helytállásáért magas kitüntetésben részesült. Akkor sem harcolt, hanem gyógyított, mégpedig nemzetiségtől és vallástól függetlenül. Példát mutatott szakmaiságból, emberségből, közösségi érzésből és a különböző kultúrákra való nyitottságából”.

Lovas András, dr. Linner Bertalan leszármazottja és Lovas Lili minden évben hűséggel és elkötelezettséggel vesz részt a díjátadón. András most családja egyik történetével érkezett Beregszászba. „Öcsi” oroszországi leveleiről mesélt, vagyis apja unokaöccsének az írásairól, melyeket Vorkutáról küldött a család részére a 40-es, 50-es években. Két éven keresztül nem volt kapcsolata a családdal. Linner Jolán néni és öccse, Berti bácsi szervezői munkájának köszönhetően csomagot kaphattak a foglyok, ami írásuk szerint életmentő volt számukra. Nagyon érdekes volt hallani a dr. Linner Bertalan és családja eddig ismeretlen, újonnan felfedezett eseményeiről. Ezáltal ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy milyen sokszor vizsgázott jelesre Berti bácsi.

Dr. Vaczkó László orvos laudációját dr. Jakab Lajos badalói családorvos olvasta fel, melyből megismerhettük a doktor úr életrajzát és munkásságának sikerekben gazdag történetét. Több szakterületen szerzett képesítést és tapasztalatot, szakmai előadások ismertté váltak országon belül és azon túl, több mint 30 éve tagja a Magyar Egészségügyi Társaságnak, illetve ennek kárpátaljai tagozatának, aktívan részt vett a Keresztény Orvosok Kárpátaljai Egyesülete megalakulásában, a Munkácsi Református Egyház főgondnoka.

Ezután dr. Vaczkó László is szót kapott. Meghatottan mondta el, hogy nem számított a díjra. Alázatosan hozzátette, hogy éveken át egyszerűen csak tette a dolgát, ugyanúgy, mint más emberek. Elmondása szerint nem tett semmi kimagaslót, csak használta az Istentől kapott talentumot.

Elek Krisztina mezőgecsei ápoló laudációját Gogola István tanár és pszichológus ismertette. Krisztina már 30 évig hivatásszerűen él a munkájának, mindvégig lélekkel végezte feladatát, hatalmas szíve van. Mint a legelején, ugyanúgy ma is motivált és lendülettel segít mindenkin. Aktív tagja a helyi egyházközségnek is, ahol pénztáros, és imaláncot is szervez.

Lovas András is néhány kedves szóval köszöntötte a díjazottakat. Örömmel mondta: azt tapasztalja Kárpátalján, hogy Berti bácsi szolgálata más tehetséges és lelkiismeretes egészségügyi dolgozók által jelenleg is folytatódik.

Végül Molnár János püspöki helynök, beregszászi esperes-plébános szólt az egybegyűltekhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy pont ezen a napon, október 18-án emlékezik meg a római katolikus egyház Szent Lukács evangelistáról, aki írásaiban leginkább Isten irgalmasságát domborítja ki. Azt kívánta a díjazottaknak, hogy dr. Linner Bertalan lelkületével és Isten áldásával végezzék hivatásukat Isten nagyobb dicsőségére.

A rendezvény kulturális részében Ferku Szilveszter, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Magyar Filológia tanszékének munkatársa lépett fel. Először Reményik Sándor Az orvos című költeményét szavalta el, majd a Halleluja című dal csendült fel előadásában.

Az ünnep állófogadással ért véget, melyen dr. Gyebnár István konzul úr mondott pohárköszöntőt.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma