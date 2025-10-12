90 éve született Luciano Pavarotti

90 évvel ezelőtt, 1935. október 12-én született az észak-olaszországi Modena városában Luciano Pavarotti többszörös Grammy-díjas olasz operaénekes, a világ egyik valaha élt legnagyobb tenorja. A tizennyolc éve elhunyt művészre a hirado.hu cikkével emlékezünk.

Pavarotti a zenével hamar kapcsolatba került, ugyanis az édesapja amatőr tenorként énekelt a modenai kórusban. Az apa bár pékként dolgozott, rajongott az operáért, így

a kis Luciano a korszak ünnepelt tenoristáinak lemezein nőtt fel, így például Enrico Caruso lemezeit hallgatta.

Pavarotti apja hatására kezdett el kórusokban énekelni – a templomi kórusban és a helyi operakórusban is énekelt –, de közben kénytelen volt tanárként, majd később biztosítási ügynökként dolgozni.

Tizenkilenc éves korától kezdve képezte a hangját énektanároknál, először Arrigo Pola, majd később Ettore Campogalliani volt a mentora. Végül hat kemény év után 1961-ben debütált Reggio Emilia városában, ahol Puccini Bohémélet című operájában, Rodolfo szerepét énekelte el.

Pavarotti hangja lírai tenor volt, emiatt elsősorban Bellini és Donizetti operáinak főszerepei feküdtek legjobban a hangjának.

A szélesebb körű ismertséget, nemzetközi karrierjének beindulását egy 1963-as beugrás hozta meg

a londoni Covent Gardenben éppen egyik példaképét, Giuseppe Di Stefano-t kellett helyettesítenie. Még ebben az évben a bécsi Staatsoperben, a londoni Covent Gardenben és az amszterdami operaházban is fellépett.

1965-ben lépett fel először a milánói Scalában, a New York-i Metropolitanben pedig 1968-ban. Az 1972-es Metropolitan-beli előadása után lett világhírű, ahol Donizetti: Az ezred lánya című operájában énekelt.

A világhír tévés szereplések és rangos koncertmeghívások sorával járt,

és Pavarotti ekkor már egyike volt a legismertebb operaénekeseknek. Egymás után debütálhatott a világ leghíresebb operaházaiban: 1973-ban a párizsi operában és a chicagói Lyric operában.

Amikor 1977-ben elindították a Közvetítések a Metropolitanből című televíziós szériát, ő volt az első művek főszereplője. Az első Grammy-díjait is ebben az időszakban kapta, és ezeket még számos más elismerés követte később.

1981-ben Philadelphiában versenyt indított fiatal tehetségek számára, és a győztesekkel együtt lépett fel a gálaműsorban.

Ő énekelte az 1990-es olaszországi labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, Puccini Turandot című operájából a Nessun Dorma kezdetű áriát. Még ugyanebben az évben állt össze a “Három Tenor” Plácido Domingo, José Carreras és Luciano Pavarotti részvételével. A Három Tenor később a futball világbajnokságon is együtt énekelt, Los Angelesben, Párizsban és a japán Yokohamában is felléptek.

A londoni Hyde Parkban 150 ezer néző előtt lépett fel 1991-ben, két évvel később pedig

félmilliónál is többen hallgatták New Yorkban, de énekelt az Eiffel-torony lábánál is, 300 ezer néző előtt.

Pavarotti kétszer nősült, első házasságából három lánya született. Második felesége, Nicoletta Mantovani kétpetéjű ikerpárral volt várandós, de amikor 2003 januárjában világra hozta a kicsiket, kisfiuk halva született, szerencsére a lányuk, Alice egészséges babaként érkezett.

Luciano Pavarotti 2006. február 10-én lépett utoljára közönség elé, Puccini Nessun Dorma kezdetű áriáját adta elő a 2006-os torinói Téli Olimpiai Játékok megnyitó ünnepségén.

A tenor végül 2007. szeptember 6-án hajnalban, egy hónappal 72. születésnapja előtt hasnyálmirigyrákban hunyt el.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Wikipédia