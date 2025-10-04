Magyarországra kerül Márai Sándor amerikai hagyatéka

Márai Sándor irodalmi hagyatékának számos darabjából álló gyűjteményt vett át a magyar állam nevében New Yorkban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter – írja az MTI.

A miniszter Egyesült Államokban tett hivatalos látogatásának pénteki zárónapján a New York-i magyar főkonzulátuson a helyi magyar közösség tagjaival találkozott és tartott előadást a magyar felsőoktatási és kultúrát érintő politika elemeiről.

Az eseményen a New York-i Liszt Ferenc Intézet közreműködésével adták át amerikai felajánlásnak köszönhetően Márai Sándor több száz kéziratát, közte Mennyből az angyal című versének eredetijét, amit az 1956-os forradalom idején írt New York-ban.

A 125 éve született Márai Sándor hosszú ideig élt emigrációban az Egyesült Államokban.

Forrás: MTI