110 éve született Méhes György író

Száztíz éve, 1916. május 14-én született Székelyudvarhelyen Méhes György író, műfordító.

Nagy Elek néven látta meg a napvilágot. Családja 1917-ben Kolozsvárra költözött. A jogi egyetem

elvégzése után egy ideig az Új Cimbora című lapnál dolgozott, majd 1938-ban a Nemzeti Színház ösztöndíjasaként néhány hónapot Budapesten töltött.

1938 és 1944 között a Pásztortűz és a Keleti Újság munkatársa volt, eleinte színikritikái, később politikai publicisztikái, rövidebb humoros, szatirikus írásai is megjelentek. A második világháború alatti évek eseményeit az 1982-ben megjelent Bizalmas jelentés egy fiatalemberről című önéletrajzi ihletésű regényében idézte fel.

1944 őszétől 1952-ig több újságnál is dolgozott, ebben az időben pártonkívülisége miatt több támadás is érte, ezek közül a legkomolyabb a neve megváltoztatására irányult;

állítólag a kommunista író Nagy Istvánt zavarta a névrokonság.

Az író egy matematikus-filozófus őse után vette fel a Méhes György nevet.

Az író, műfordító 1952-től szabadúszó lett, minden idejét az írásnak, s családjának szentelte. Ekkor jelent meg első ifjúsági regénye Verőfény címmel.

Az 1950-es években Méhes György elsősorban mese- és ifjúsági íróként vált híressé, sorra jelentek meg a gyermekeknek szóló munkái, például a Gyöngyharmat Palkó és más mesék, a Kárpátok kincse, a Szikra Ferkó, a Gyémántacél, a Virágvarázsló és a Világhíres Miklós.

Az 1960-as évek elejétől az író visszatért a színházhoz, igaz, első darabja, az Oroszlán a kastélyban című abszurd dráma megbukott. Ez egy időre visszariasztotta, de mikor a 33 névtelen levél című vígjátékával visszatért, sikert aratott. Sorra születtek drámái és vígjátékai, amelyek a társadalomban meglévő feszültség kimondására törekedtek.

Méhes György első felnőtteknek szóló regényét, az Orsolyát 1977-ben publikálta.

1982-es Bizalmas jelentés egy fiatalemberről című munkájára már felfigyelt a közönség. 1986-os kisregényeit,

köztük a Gina címűt, valamint az 1977-ben megjelent A kolozsvári milliomosok című regényét a kritika figyelemre sem méltatta. Magyarországi felfedezése csak az elmúlt években kezdődött, sorra jelentek meg írásai.

Méhes György munkásságát 2002-ben Kossuth-díjjal ismerték el, a bécsi Európai Akadémia díjával pedig 2005-ben tüntették ki.

91 évesen, 2007. április 10-én hunyt el.

Forrás: MTI

