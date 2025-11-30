Mikulás-váró ünnepség és adventi kézműves foglalkozás Beregsomban

Idén negyedik alkalommal rendeztek Mikulás-váró ünnepséggel egybekötött adventi műsort Beregsomban november 29-én. Az ünnepi alkalom helyszínét a helyi parókia nagyterme szolgáltatta.

Az ünnepség kezdetén Popovics Nikoletta, a Somi Községi Könyvtár vezetője, a rendezvény háziasszonya üdvözölte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az adventi várakozás időszaka kiváló lehetőséget ad arra, hogy átjárjon bennünket a szeretet, a remény és a béke.

„Adjunk teret a csodának, amelyet a közös ünneplés és az egymás iránti szeretet hozhat el számunkra”

– hangsúlyozta.

A kezdő program – a hagyományokhoz híven – idén is a Mikulás érkezése volt. Ezt az alkalmat minden évben a legkisebbek várják a leglelkesebben, hiszen évente csak egyszer találkozhatnak a Lappföldről érkezett, nagyszakállú öregapóval. A csillogó szemű gyerekek itt elmesélhették a Mikulásnak, milyen ajándékokra vágynak, közös fotót is készítettek vele, a legbátrabbak pedig meg is táncoltathatták a Mikulást.

Ezután a Beregsomi Margaréta Néptánccsoport ünnepi műsora következett. A táncoslábú fiatalok először közösen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, majd táncos-zenés műsorral szórakoztatták a nézőket. A néptánccsoport másfél évvel ezelőtt alakult a településen a KárpátHáz Civil Szervezet jóvoltából, és azóta több rendezvényen is bemutathatták tehetségüket.

Cseresznye Albert, a Beregsomi Református Egyházközség lelkipásztora üdvözlő szavaiban kiemelte: legyünk nagyon hálásak a Jóistennek azért, hogy összegyűlhetünk és együtt ünnepelhetünk, hiszen az ország számos részén ez csak egy álom lehet az emberek számára.

Ezt követően a Beregsomi Református Egyház énekkara dicsőítő énekekkel járult hozzá a rendezvény színvonalához.

A szervezők ezután szeretetvendégséggel kedveskedtek a jelenlévőknek, a délután folyamán pedig a kézműveskedésé volt a főszerep. Ehhez évről évre Marusinecné Kovács Éva virágkötő, a Frézia virágüzlet tulajdonosa szolgáltatja az alapanyagokat és a szakmai segítséget. Vezetésével ez alkalommal egyedi fenyődíszek készültek, amelyek idén különleges ékként díszíthetik majd a karácsonyfákat. Ezzel párhuzamosan egy másik csoport betlehemet készített Kóródi Marianna irányításával, míg egy harmadik csapat mézeskalácsot díszíthetett Nagy Éva és Solymosné Gönci Erika segítségével.

Az élménydús programok mellett Popovics Erika és Deme Mária arcfestéssel tette még színesebbé az ünnepi hangulatot.

Popovics Nikoletta hírportálunknak elmondta: idén az eddigieknél is több segítséget kaptak a szülőktől és nagyszülőktől mind a szervezésben, mind a programok lebonyolításában, ami azt bizonyítja, hogy szükség van az ilyen és ehhez hasonló programokra.

„Nagy öröm számomra látni a gyermekek arcán azt a lelkesedést és odaadást, amellyel erre a műsorra készülnek, hiszen nekik, értük szervezzük ezeket a programokat. Idén több újdonság is helyet kapott a programok között. Most először a református egyházzal közösen szerveztük meg a programot, így ők is készültek kézműves foglalkozással a gyerekek számára, illetve arcfestéssel is kedveskedünk a kicsiknek”

– emelte ki.

A rendezvény a Beregsomi Református Egyházközség és a Somi Községi Könyvtár szervezésében, valamint a Somi Elöljárói Hivatal, a Beregsomi Margaréta Néptánccsoport és a Frézia Virágüzlet közreműködésével valósult meg.

Nagy Nikoletta

Kárpátalja.ma