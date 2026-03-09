A XVI. századi Telegdy-kastély pincéjére bukkanhattak Munkácson

Szakértők szerint lehetséges, hogy a XVI. században épült Telegdy-kastély pincéjét fedezték fel a Munkácshoz tartozó Podheringen (Őrhegyalja). Az egykori sörfőzde területén megtalált ősrégi pince az előzetes becslések szerint a város egyik legrégebbi építménye lehet – írja a Mukachevo.net hírportál.

A felfedezésről a Mukachevo Beer Fest kézművessör-fesztivál Facebook-oldalán számoltak be március 7-én. A leírás szerint a fesztivál szervezői Olekszandr Umanszkijjal és Olekszandr Koballal közösen vizsgálták át a nagy múltú sörfőzde telephelyén található épületeket és pincéket. A látottakat történelmi leírásokkal és régi térképekkel összevetve arra jutottak, hogy az egyik pince jellemzői megfelelnek a feltételezésnek.

Úgy vélik, a földalatti helyiség az 1590-es évekből származhat. Amennyiben a feltevés igaz, Munkács harmadik legrégebbi építményéről beszélhetünk – csak a munkácsi vár és a Szent József-kápolna öregebb nála. Összehasonlításképpen: a városban található Rákóczi-kastély, más néven Fejér-ház 1667-ben épült.

A cikk szerint ismeretes, hogy az 1701-ben alapított sörgyár területe már 1575-ben Telegdy Mihály birtokában volt. 1593-as keltezésű végrendeletében a földet gyermekeire hagyta rá, a podheringi családi kastélyt pedig 1597-ben említik először.

A 16. század végéről származó leírások szerint az épületnek boltozatos pincéje volt, fából épített tornácos emeletére lépcsők vittek fel. A birtok biztonságát három őrtorony és védfalak biztosították.

A szakértők figyelmét a pince boltozatos kialakítása, faragott sarokkövei és 1,5 méternél vastagabb falai keltették fel. Hosszát körülbelül 40 méterre becsülik.

Felhívják a figyelmet, hogy a kastély története további kutatást igényel, mivel többször átépítették, illetve XVII. századi harci események során károkat is szenvedett. A pince eredetét csak ezután lehet hitelt érdemlően bizonyítani.

A júniusra meghirdetett sörfesztivál ideje alatt a tervek szerint látogatható lesz a pince, valamint az egykori sörfőzde több helyisége.

Kárpátalja.ma