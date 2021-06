Munkácsy Mihály Magyar Ház megnyitója Munkácson

Ünnepélyes keretek közt nyílt meg a Munkácsy Mihály Magyar Ház június 3-án Munkácson.

Az Osztrák–Magyar Monarchia idejében, szecessziós stílusban épült palota egykor pénzintézetként szolgált. A magyar állam 2016-ban vásárolta meg az épületet a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló döntése alapján, azzal a céllal, hogy otthont biztosítson a kulturális, művészeti eseményeknek a kárpátaljai közösség, a városban élő magyarok számára.

Az épület büszkén viseli Munkácsy Mihály nevét. A nagyterem falain a világhírű festőművész képeinek reprodukcióit láthatjuk.

A felújítási munkálatok befejeztével a munkácsiak nagy álma vált valóra: egy közösségi tér, melyben a helyi magyarok megőrzik és megerősítik identitásukat és kultúrájukat.

Tarpai Viktória színművész Babits Mihály szavait idézve kezdte meg a rendezvényt:

– Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni vagy meggyengíteni! Én hiszek a testvériségben, a színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet…

A megható és bátorító mondatok után következett a YES duó produkciója: Vivaldi Vihar című művét adták elő hegedűn és harmonikán.

Második fellépőként a Kárpátalja néptáncegyüttes színesítette műsorával a délutánt a Sodró együttes kíséretében.

Baloga Andrij, Munkács polgármestere felszólalásában üdvözölte Gulyás Gergelyt és delegációját. Örömét fejezte ki a ház megújulása felől, és kívánta, hogy nemcsak a város, hanem az egész megye kulturális életében hagyjon nyomot az impozáns épület. Biztosította a jelenlévőket abban, hogy a város vezetősége kész az együttműködésre a magyar kisebbséget képviselő közösségekkel, szervezetekkel, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megyei, országos szinten is hasonló eredményeket érjenek el.

Seketa András kormányzóhelyettes a megyei tanács nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Gratulált a munkácsi magyar közösségnek, hogy ilyen szép épülettel gazdagodtak. Köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött a ház felújításában.

– Szeretném, hogy ennek az épületnek a rendbehozatala része legyen az ukrán–magyar viszonyok rendbehozatalának is – fejezte be reményteljesen beszédét.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az épület újjászülessen, külön kiemelve Grezsa István miniszteri biztos szerepét. Megköszönte a város vezetőségének, hogy a városban békében, egymást elfogadva élhetnek a különböző nemzetiségű polgárok.

– Munkács sokat jelent a világ magyarságának, hiszen nem messze található Verecke híres útja, ahol oly sok számunkra fontos dolog kezdődött el – emelte ki. – Itt áll Munkács híres vára, mely példát mutatott a hősiességben, akár a sikertelenségben is. „Tudok én küzdeni remény nélkül is” – mondta Deák Ferenc, és valóban, mi is ugyanezt mondhatjuk. Ne felejtsük el, hogy a Rákóczi-szabadságharc időszakában ez volt az a vár, amely csak jóval a Szatmári békekötés után adta meg magát. Ez is jól mutatja a munkácsiak helytállását… Sokat jelent a város azért is, mert egy nagyszerű magyar közösség él benne, amely sokat tesz Munkácsért ma is. A régi bankintézet most teljesen másképp folytatja a küldetését: továbbra is komoly értékeket őriz, a város közösségét szolgálja, és a bennük rejlő lehetőségeket kamatoztatja – tette hozzá.

Grezsa István videóüzenetben szólhatott a közönséghez. Azt kívánta az egybegyűlteknek, hogy a város szülöttjéről elnevezett Munkácsy Mihály Magyar Házban munkácsi magyarok és munkácsi ukránok egyaránt otthonra találjanak

– Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy a XXI. században Magyarország kormányának finanszírozásával magyar–magyar összefogás eredményeképpen birtokba vehetjük ezt a gyönyörű épületet – mondta ünnepélyesen a miniszteri biztos.

Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökeként, emellett a munkácsi magyarok nevében is szólt. Hangsúlyozta: a magyar ház bizonyítéka annak, hogy az anyaország felelősséget vállal a külhoni magyarokért, ezzel lehetőséget adva az itt élőknek a kultúrájuk megőrzésére. Hozzátette, hogy a támogatás mellett ugyanolyan fontos a helyi közösség életereje és az önszerveződő képessége, amiről a helyiek bizonyságot tettek, hiszen volt erejük kitartani a szovjet elnyomás alatt is, és ma is van erejük ahhoz, hogy megvédjék nyelvi, kulturális és oktatási jogaikat.

A történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a házra és minden egyes rendezvényre, melyet megszerveznek az épületben.

A felszólalások után Hánka Tibor, a felújítási munkálatokat elvégző vállalkozó jelképesen átadta az épület kulcsát Tarpai Józsefnek, a Záhid Finance Groupe Kft. vezetőjének és a magyar ház igazgatójának.

A résztvevőket a rendezvény végén álló fogadás várta az épület udvarán.

A Munkácsy Mihály Magyar Ház elkészült. Most pedig nem maradt más hátra, mint megtölteni élettel a termeit. A szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a közeljövőben megszervezésre kerülő programokra: június 5-én gyerekeknek szóló előadással, tánccal, érdekes kézműves foglalkozással várják a legkisebbeket, június 6-án este pedig egy táncszínházi előadást tekinthetnek meg.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma