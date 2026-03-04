Csigatészta-készítés és platton sült tészta a Nagyberegi Tájház foglalkozásán

Március 4-én ismét élettel telt meg a Nagyberegi Tájház udvara és konyhája. Ezúttal a csigatészta-készítés és a platton sült tészta állt a foglalkozás középpontjában. A programra Nagymuzsalyból érkeztek iskolások, akik tanáraikkal együtt aktívan kapcsolódtak be a hagyományőrző tevékenységekbe.

A foglalkozás tárlatvezetéssel indult. A gyerekek megtekintették a tisztaszobát, a konyhát és a lakószobát, majd a kamrában a szövőszékkel és a szövés eszközeivel is megismerkedtek. A tisztaszobában a demonstrációs tárgyak, használati eszközök és régi edények segítségével betekintést nyerhettek a hajdani paraszti élet mindennapjaiba. Külön élményt jelentett számukra, hogy néhány hagyományos viseleti darabot is felpróbálhattak, így például nagykendőt terítettek vállukra, illetve a bőgatyával ismerkedtek, ami derűs pillanatokat szerzett a csoportnak. A kemence bemutatása sem maradt el, sőt a csoport sétát tett a Szikura József Botanikus Kertben is, kihasználva a kellemes tavaszias időt.

A tárlatvezetést követően, mielőtt a munka elkezdődött volna, a tájház koordinátora magáról a csigatészta-készítés hagyományáról beszélt. Elmondta, hogy egykor ez nem csupán konyhai tevékenység volt, hanem fontos közösségi alkalom is. Ünnepek, lakodalmak előtt a családtagok és a rokonság összegyűltek, hogy közösen készítsék el a nagy mennyiségű tésztát. A közös munka beszélgetéssel, történetmeséléssel és énekszóval telt, erősítve az összetartozás érzését.

Ezt követően a résztvevők maguk is munkához láttak: közösen nyújtották a tésztát, majd ügyes kézzel formálták a csigákat kisebb-nagyobb sikerrel. Az elkészült és majdnem száraz csigatésztát a gyerekek kis tarisznyába rakva haza is vihették. A munkából tanárok és diákok egyaránt kivették részüket, így a foglalkozás valódi közösségi élménnyé vált.

Mindeközben a konyhában kremzli készült, amelyet a program végén közösen fogyasztottak el. A gyerekek maguk sütötték a platton a tésztát, vagyis a pászkát is. A gyúrt és kinyújtott tészta széleit levágták, és a tűzhely tetején pirították, majd tejfölösen fogyasztották. A frissen sült finomságok illata és íze különleges hangulatot adott az együtt töltött időnek.

A tavaszi napsütésnek köszönhetően az udvaron is jutott idő játékra. Előkerültek a népi játékok, amelyek tovább gazdagították az élményt.

A Nagyberegi Tájház foglalkozásai tovább folytatódnak a következő hetekben. A nemzeti ünnepet követően a húsvéti időszakra való felkészülés veszi kezdetét.

A tájházban hétről hétre zajló foglalkozásokat a Pro Cultura Subcarpathica szervezi a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével.

Gál Adél

Kárpátalja.ma