Könyvek és közösség: féléves a nagyszőlősi magyar olvasóklub

Minden hónap végén összegyűlnek a könyvek és a beszélgetések szerelmesei Nagyszőlősön, hogy együtt fedezzék fel a történetek világát, megosszák gondolataikat, és élményeket szerezzenek a barátságos közösségben.

2025 szeptemberében megalakult a helyi , amely azóta rendszeresen összehozza a könyvek kedvelőit. Az összejövetelek nem csupán az olvasmányokról szólnak, hanem élénk, gondolatébresztő beszélgetésekre adnak lehetőséget, ahol a résztvevők mélyebben elmerülhetnek a történetek és szereplők világában.

A klub létrehozója és szervezője Meskó Natália, a találkozóknak pedig a Szelíd Lovas Népfőiskola ad otthont.

A repertoár változatos: az elmúlt hónapokban többek között az alábbi könyveket olvasták el és vitatták meg a tagok:

Szabó Magda: Abigél

Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya

Matt Haig: Éjfél Könyvtár

Bán Mór – Karády Anna: Lillafüredi karácsony

Gárdonyi Géza: Isten rabjai

Jane Austen: Büszkeség és balítélet

Az 5–7 fős összejövetelek lehetővé teszik a bensőséges, személyes beszélgetéseket, így az olvasóklub nemcsak irodalmi élményt, hanem közösségi feltöltődést is kínál a résztvevőinek.

A tagok szerint az olvasóklub nem csak a könyvekről szól:

„Az olvasóklub egy kis menedék a hétköznapokból” – meséli az egyik tag. „Itt mindig feltöltődöm, és jókat is nevetünk közben” – mondja egy másik résztvevő.

Meskó Natália elmondta, hogy a klub létrejötte az olvasás szeretetéből fakadt, ugyanakkor fontos célja a helyi magyar közösség összetartása is. „Az együtt töltött idő mindig értékes és feltöltő – mondta. – Mindenkit szeretettel várunk, aki szívesen merülne el a könyvek világában, és csatlakozna egy barátságos, irodalomkedvelő közösséghez.”

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

