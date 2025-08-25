280 éve hunyt el Oleksza Dovbus

280 éve, 1745. augusztus 24-én hunyt el a Kárpátok Robin Hoodjaként is emlegetett Oleksza Dovbus betyárvezér. Az 1700 körül az Ivano-Frankivszki területen született szegénylegény a harmincas éveiben oprisnak, azaz betyárnak állt.

A kegyetlenkedő lengyel földesurak elleni küzdelme a népi mondák hősévé emelte. 1738 és 1745 között szabadcsapataival Nyugat-Ukrajna számos térségében, így Galíciában, Bukovinában és vidékünkön is tevékenykedett, a kárpátaljai huculok körében szintén híre ment bátorságának. Neve a szabadságért és igazságosságért folytatott harc szimbólumává vált.

Halála is az Ivano-Frankivszki területen, Koszmacs községben érte. 1745. augusztus 24-én egy lefizetett helyi gazda, Sztefan Dzvincsuk lőtte le az oprisok vezérét. Egyes legendák szerint kincsei ma is a máramarosi hegyek között elrejtve várnak megtalálójukra. Emlékét számos irodalmi mű és film őrzi.

