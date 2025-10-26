Holnap rendezik az összukrán rádió-tollbamondást

Az ukrán írásbeliség napján, október 27-én rendezik az Összukrán Nemzeti Egység Rádió-tollbamondását. Jevhenyija Kuznyecova ukrán írónő Élni kell! (Треба жити!) című szövege kerül felolvasásra – olvasható a Szuszpilne hírportálon.

A tollbamondás hagyományát 2000-ben indította el az Ukrajinszke Radio. Azóta a legnagyobb ukrán nyelvű kulturális megmozdulássá vált, mely határokon átívelve egyesíti a nemzet tagjait.

A kijevi idő szerint 11.00 órakor kezdődő tollbamondás az Ukrajinszke Radio és a Radio Kultura rádióadókon, a Szuszpilne Kultura tévécsatornán, az Ukrajinszke Radio YouTube-csatornáján, valamint a Gyija alkalmazásban követhető élőben. A szöveget Natalija Szumszka színésznő és műsorvezető olvassa fel.

A kézzel írt szövegek interneten és postai úton is beküldhetők október 28-ig, minden munkát szakmai bizottság értékel. A munkákat az rd@suspilne.media e-mailcímre, valamint a következő postai címre várják: 01001 Kijev, Hrescsatik út 26.

Tavaly több mint félmillió ember csatlakozott a rádió-tollbamondáshoz, és körülbelül 10 000 levél érkezett ellenőrzésre a világ több mint 30 országából.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media