Paulina-koncert Jánosiban

A Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezésében Kárpátaljára látogat a magyarországi X-Faktorban híressé vált Fonogram-díjas Paulina. Szeptember 14-én, közép-európai idő szerint este hat órakor lép színpadra a makkosjánosi Helikon Hotelben.

A tehetségkutató műsorban saját dalaival országosan ismertté vált Kocsis Paulina az elmúlt években számos fesztiválon adott fergeteges koncertet zenekarával.

A 2024-es esztendő a saját nagylemezt is elhozta a fiatal énekesnő számára, április elején jelent meg Rubin című albuma.

A koncertre a következő hivatkozás alatt lehet jelentkezni: https://forms.gle/9P6WD6a1HANdwHPr5

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Kultúrkaraván

Nyitókép: Facebook/Paulina