Paulina-koncert Jánosiban
A Kárpátaljai Kultúrkaraván szervezésében Kárpátaljára látogat a magyarországi X-Faktorban híressé vált Fonogram-díjas Paulina. Szeptember 14-én, közép-európai idő szerint este hat órakor lép színpadra a makkosjánosi Helikon Hotelben.
A tehetségkutató műsorban saját dalaival országosan ismertté vált Kocsis Paulina az elmúlt években számos fesztiválon adott fergeteges koncertet zenekarával.
A 2024-es esztendő a saját nagylemezt is elhozta a fiatal énekesnő számára, április elején jelent meg Rubin című albuma.
A koncertre a következő hivatkozás alatt lehet jelentkezni: https://forms.gle/9P6WD6a1HANdwHPr5
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Kultúrkaraván
Nyitókép: Facebook/Paulina