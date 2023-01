Petőfi jubileumi születésnapjára emlékeztek Badalóban

Több mint fél évszázados múltra visszatekintő hagyomány, hogy az Isten házában kezdik az új esztendőt Badalóban. A helyi református templomban tartott ünnepi istentiszteletet követően gyülekezeti közösségben emlékeztek az éppen 200 éve ezen a napon született legismertebb magyar költőről, forradalmárról, nemzeti hősről, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Petőfi Sándorról.

Igehirdetésében Sápi Zsolt református lelkipásztor a Zsoltárok könyvének 6. és 7. verséből vett idézetekkel tolmácsolta Isten igéjét, és arról beszélt, hogy a mostani ínséges időkben is nagy az Úr kegyelme az övéiről.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), és a Badalói Református Egyházközség központi jubileumi megemlékezésén elsőként Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke méltatta a 176 évvel ezelőtt a Tisza-parti településen járt egykori költőóriás történelmi szerepét.

Szép hagyomány, hogy január 1-jén megemlékezünk a költő, forradalmár és nemzeti hős, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor születésének emléknapjáról, amely az idén a 200. ilyen évforduló – mondta beszédében. Tesszük ezt annak az apropóján, hogy 1847 júliusában, útban Erdődre, menyasszonyához, Szendrey Júliához, Petőfi református templomunk tövében tartott pihenőt, aminek emlékére 1938. augusztus 14-én emléktáblát állítottak.

A KMKSZ helyi első embere büszkeséggel emelte ki, hogy a Kárpátalján fellelhető négy Petőfi-emlékhely közül messze a badalói a legrégibb, hiszen amíg az Ungváron, Beregszászban és Munkácson állított szobrokat és domborművet az 1990-es években avatták fel, addig a Tisza-parti település Petőfi-emléktáblája már 85 éves múltra tekint vissza. Ezt az örökséget a helyiek igyekeznek méltóképpen ápolni és átadni a jövő nemzedékének, hogy az itt élők mindig a magukénak érezhessék a nagy költő szellemiségét.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője nemcsak az emléknap, de az új esztendő beköszönte alkalmából is jókívánságait fejezte ki a helyieknek, amelyet a beregszászi konzulátus és ungvári főkonzulátusának nevében is tolmácsolt a gyülekezeti közösségnek. A konzul úr Petőfi Sándor költői nagyságának méltatása mellett kitért a kárpátaljai magyarság helyzetére is, amelynek elsősorban békét kívánt a 2023-as esztendőre.

Orosz Viktória Petőfi Sándor legismertebb szerzeményét, a Nemzeti dalt adta elő.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a szabadságért való küzdelem ma is aktuális, és mindig az is lesz.

,,Ma ‒ mint minden január elsején ‒ azért gyűltünk össze, mert 200 évvel ezelőtt megszületett Petrovics Alexander, Hrúz Mária gyermeke, aki a magyar költészet legnagyobb alakja lett”

– mondta beszédében dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök asszonya, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere köszöntőjében kiemelte, most azzal is erősítjük egymást, hogy együtt méltatjuk Petőfi emlékét, és tehetjük ezt az Isten igéje által is.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradásának egyik záloga az Istenbe való hit, a szülőföld mellett való kitartás, és annak a reménynek a megvalósulása, amelyet a református egyház kitűzött vezérfonalának a 2023-as esztendőre.

Az ünnepi beszédek végén a Sárosorosziból érkező, Gáti Gyöngyi által vezetett Hangraforgó citeraegyüttes Petőfi megzenésített verseiből adott elő összeállítást.

Az ünnepi megemlékezést az idén ugyancsak 200 éves évfordulóját méltató nemzeti imánk, a Himnusz, illetve a Szózat eléneklése foglalta keretbe, majd a vendégek és a jelenlévők megkoszorúzták a Petőfi Sándor-emléktáblát.

