Nemzetközi plein air alkotótábor Napkoron

A HUSKROUA határokon átnyúló együttműködési program keretében képzőművészeti plein air alkotótábort szerveztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Napkoron. A szeptember 22. és 28. között megtartott képzőművészeti találkozón Magyarország, Ukrajna és Románia alkotóinak több korosztálya képviselte magát.

A résztvevők között volt a Kárpátaljai Művészeti Akadémia két másodéves hallgatója, Marija Janco és Szofija Verbovszka, valamint Kopriva Attila, az akadémia docense, a képzőművészeti tanszék vezetője.

Az alkotók közösen dolgozhattak az inspiráló szabad környezetben, tapasztalatokat cseréltek, és beszámoltak saját művészi törekvéseikről, céljaikról társaik előtt.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Kárpátaljai Művészeti Akadémia honlapja