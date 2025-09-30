Ukránra fordították Shrek Tímea novelláskötetét

A napokban jelenik meg ukrán nyelven Shrek Tímea beregszászi író, pedagógus Halott föld ez (Mertva zemlja) című novelláskötete – adta hírül a kiadás megszervezője, Andrij Kurkov ukrán író.

„Személyes véleményem szerint Shrek Tímea az egyik legjobb ukrajnai magyar író. Pedagógusként dolgozik egy kisebbségi iskolában, ahol a tanulók többsége roma származású. Ez a könyv megható és gyakran megrázó novellák gyűjteménye a kárpátaljai romák iskolai és iskolán kívüli életéről. És persze másról is”

– írja Andrij Kurkov.

Az író bejegyzésében megemlíti, hogy Shrek Tímea 2015-ben első helyezést ért el az Euroformat nevű rövidpróza-pályázaton.

Shrek Tímea Halott föld ez című novelláskötete eredetileg 2019-ben jelent meg Budapesten, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kiadásában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Andrei Kurkov