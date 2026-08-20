Szent István örökségét méltatták Mezőkaszonyban

Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést szervezett a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet Mezőkaszonyban augusztus 20-án, Szent István király mellszobránál.

A Pro Cultura Subcarpathica 2015 óta kulturális rendezvénnyel adózik államalapító királyunk emléke előtt. Az elmúlt években a Szent István-napi programoknak Mezőkaszony és Tiszacsoma is otthont adott. A fesztiválokon zenés és táncos fellépők, kézműves foglalkozások, kárpátaljai termelők portékái, koncertek és tűzijáték várták a helyi közösséget és az odaérkező vendégeket.

A Pro Cultura Subcarpathica 2021-ben avatta fel Szent István mellszobrát Mezőkaszonyban, amely Túri Török Tibor alkotása.

– Nagyszabású rendezvényre a háborús helyzet miatt sajnos idén sem kerülhet sor, azonban kötelességünk méltó módon meghajolni államalapítónk öröksége előtt. Ebben immár több éve segítségünkre van a Gravis Mezőkaszony és Térsége Fejlesztéséért Civil Szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Mezőkaszonyi Alapszervezete, a Mezőkaszonyi Református Egyházközség és az Arany János Líceum. Ez az összefogás mutatja a település közösségi erejét és kitartását – emelte ki köszöntőjében Molnár Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet koordinátora.

– Szent István királyunk öröksége nemcsak a múltunk, hanem a jelenünk és a jövőnk alapja is. Az általa lerakott alapok tartanak meg minket ma is, határokon innen és túl – hangsúlyozta Baracsi Zsuzsanna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Hozzátette: augusztus 20-án nemcsak a múlt dicső pillanataira emlékezünk, hanem a jelenben tanúsított bámulatos helytállásukat is ünnepeljük.

Pataki Gábor, a Gravis Mezőkaszony és Térsége Fejlesztéséért Civil Szervezet vezetője köszöntőjében kiemelte: jelképezze a mai ünnepség azt a túlélési akaratot, hogy meg akarunk maradni itt, Mezőkaszonyban magyarként, és folytatni szeretnénk kulturális örökségünk ápolását, magyarságunk megélését.

A 90. zsoltár, valamint a Példabeszédek könyve 3. részének gondolataival köszöntötte a jelenlévőket Radvánszky Ferenc református lelkész. Az igét magyarázva kiemelte:

– A magyarság sorsközösség. Olyan közösség vagyunk, amelynek van küldetése, és ez a mindenkori értékek mentén nyilvánul meg. A magyar küldetés értékmegőrzés és megvalósítás.

A beszédeket követően Magyarország Beregszászi Konzulátusának, a Rákóczi Egyetemnek, a Felsőfokú Szakképzési Intézetnek, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítványnak, a Pro Cultura Subcarpathicának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Mezőkaszonyi Alapszervezetének, valamint a Gravis Mezőkaszony és Térsége Fejlesztéséért Civil Szervezetnek a vezetői és képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit Szent István király mellszobránál.

Az esemény színvonalát Szülek Dániel, a Virtuózok különdíjasa, valamint a Mezőkaszonyi Református Egyházközség énekkarának előadása emelte.

A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →