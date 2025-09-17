Ukrán fotóművész kiállítása Debrecenben

Szeptember 19-én, közép-európai idő szerint 16.00 órakor nyílik Debrecenben Szerhij Melnicsenko fotóművész tárlata A háború tetoválásai címmel – írja a Debreciner.hu.

A kiállítás a Nemzetiségek Házában, a debreceni Dózsa György utca 23/a szám alatt lesz megtekinthető. Az ukránok debreceni nemzetiségi önkormányzata és Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége által szervezett kiállítás olyan egyedi fényképeket mutat be, amelyek a háború szemtanúinak mély érzelmeit és tapasztalatait tárják fel. Egyedi képeket mutat be a 2022-ben kezdődött orosz invázió ukránokra gyakorolt személyes hatásairól.

A háború tetoválásai egy 2023 tavaszán indított, fekete-fehér képekből álló projekt. A fotóművész az alanyokat (többnyire a barátait és családtagjait) egy kivetített kép előtt rögzítette. A háttérben lévő háborús felvételekhez a fotós azt kérte az alanyoktól, válasszanak egy képet, ami a legmélyebb fájdalmat okozta.

A fotósorozat alanyainak nehéz döntés volt a legnagyobb nyomot hagyó emlékeket kiválasztani, szinte lehetetlennek tartották kiemelni a háború legszörnyűbb pillanatait. A kivetített képek az emberek testére, arcára kerültek, így létrehozva a virtuális „tetoválásokat”.

A háború tetoválásai nem csak egyéni történeteket tár a nézők elé – az egész ukrán nemzet fájdalmáról mesél, segít átérezni azt a szörnyű valóságot, amit az ukránok több mint három éve élnek meg az orosz agresszió következtében. A projekt egyedisége abban rejlik, hogy az érzelmeket nem a dokumentarista prizmán keresztül közvetíti, hanem konceptuális és művészi fotográfiát ötvöző erőteljes történetmesélést használ. Minden képkocka egy ember története, ugyanakkor milliók tükörképe is.

A kiállítást Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete nyitja meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: debreciner.hu

Nyitókép: Szerhij Melnicsenko fotóművész honlapja