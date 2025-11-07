Őszi rajzás – megjelent Szöllősy Tibor új könyve

Az ungvári Intermix Kiadó gondozásában megjelent Szöllősy Tibor nyugalmazott orvos, közíró, helytörténész Őszi rajzás című kötete. A könyvben a szerző válogatott prózai munkáival ismerkedhet az olvasó. A hírről a kiadó vezetője, Dupka György számolt be a Facebookon.

A kötet anyagát Nagy Zoltán Mihály lektorálta és Szemere Judit szerkesztette.

Az Őszi rajzás tanulságos történetei a jelenleg Vásárosnaményban élő 85 éves szerző szülőföldjét, Kárpátalját idézik meg. A könyv ide kattintva olvasható a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján.

