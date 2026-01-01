Évszavak
2020/2021
Koronavírus. COVID-19. Pandémia. PCR. Karantén. Oltás. Zónázás. Másfélméter. Maradjotthon. Maszk. Határzár. Távoktatás.
2022/2023
Háború. Légiriadó. Hadiállapot. Behívók. Menekültek. Óvóhely. Gyász. Segítségnyújtás. Bizonytalanság. Áramszünet. Aggregátor. Inverter. Zakarpattyaoblenerho.
2024
Békétlenség. Itthon–otthon.Remény. Reménytelenség. Katonasírok. Kimerültség. Vegetálás. Trump. Hadkiegészítők. Berepülő rakéta. Mókuskerék. Eszkaláció. Félelem.
2025
Légicsapás. Munkács. USA. Magyarellenesség. Kivándorlás. TCK. Hajtóvadászat. Béketrv(ek). Korrupció. Sötétség. Egyetem. Jónak lenni. KEGYES…