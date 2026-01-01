Évszavak

Pallagi Marianna Tárcajegyzet

2020/2021

Koronavírus. COVID-19. Pandémia. PCR. Karantén. Oltás. Zónázás. Másfélméter. Maradjotthon. Maszk. Határzár. Távoktatás.

2022/2023

Háború. Légiriadó. Hadiállapot. Behívók. Menekültek. Óvóhely. Gyász. Segítségnyújtás. Bizonytalanság. Áramszünet. Aggregátor. Inverter. Zakarpattyaoblenerho.

2024

Békétlenség. Itthon–otthon.Remény. Reménytelenség. Katonasírok. Kimerültség. Vegetálás. Trump. Hadkiegészítők. Berepülő rakéta. Mókuskerék. Eszkaláció. Félelem.

2025

Légicsapás. Munkács. USA. Magyarellenesség. Kivándorlás. TCK. Hajtóvadászat. Béketrv(ek). Korrupció. Sötétség. Egyetem. Jónak lenni. KEGYES…