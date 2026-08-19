…azt, ami talán el sem kezdődött. Gondoltam, ma kitalálom. Ezt is ki kell próbálni valamikor. Persze nem csak indokolt esetben, hanem például, ha betelik a pohár. Megpróbálom leírni.

Sokszor érzem úgy, hogy valamit változtatni akarok az életemben. Először is – és ez nagyon fontos – meg kell találni, hogy min akarok változtatni. Ha ez megvan, akkor jönnek a tervek. Kicsik, nagyok egyaránt. Próbálom elképzelni azt, hogy mi lesz majd, ha változtatok. Látom, hogy sokat kell érte tenni. Vagy hagyni kell. Tulajdonképpen magától megtörténik maga a változás. Na de jó lesz ez nekem? Mert a fő kérdés mégiscsak ez. Jót hoz-e a változás?

Még rá is kell szánni magam, mert mégiscsak tenni kell érte. Nem csinálódik magától. Kár. Csinálódhatna, és akkor a felelősség is kisebb lenne rajtam. Szóval: kár.

Úgyhogy körbenézek magamon, és megállapítom, hogy minden úgy jó nekem, ahogy most éppen van. Minden. Talán kipróbálhatnám, hogy több pénzem van. Hátha akkor például egészségesebben táplálkoznék. (Refluxosok tudják, mire gondolok.)

Hogyan kell lezárni… azt, ami talán el sem kezdődött. Gondoltam, ma kitalálom.

U.i.: nem sikerült. Van ilyen. Nem kell mindig jól járni.

Erbé

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Riccardo Cuppini, flickr.com. Illusztráció

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