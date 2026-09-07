Hová lett az emberség?

Valahogy mintha kezdenénk megfeledkezni arról, hogyan kellene egymással bánnunk.

Nem nagy dolgokra gondolok. Nem kell világot megváltani, és nem kell mindenkinek a legjobb barátunknak lennie. Néha elég lenne egy kis tisztelet. Egy kis figyelem. Egy „köszönöm”. Egy „bocsánat”. Egy apró gesztus.

Csakhogy mintha ezekből egyre kevesebb lenne.

Helyette van a lenézés, a lekezelés, a másik megalázása. Mintha attól lennénk többek, ha valakit sikerül kisebbnek éreztetnünk magunknál. Mintha a hangosabbnak, erőszakosabbnak, kivagyibbnak automatikusan igaza is lenne.

És közben egyre hangosabban kiabáljuk, hogy NEKEM JÁR!

Nekem jár a figyelem. Nekem jár az elismerés. Nekem jár az elsőbbség. Nekem jár, hogy engem megértsenek.

Csak azt felejtjük el, hogy a MÁSIK EMBERNEK IS JÁR.

Talán túl sokat foglalkozunk azzal, hogyan látszunk, és túl keveset azzal, hogyan bánunk másokkal.

Pedig az emberség nem attól függ, hogy ki mennyit keres, milyen autóval jár, milyen pozícióban van, vagy hányan követik a közösségi oldalakon. Az emberség akkor mutatkozik meg igazán, amikor nincs mit nyernie a másikon.

Amikor akkor is normálisan beszélünk vele, ha nem értünk egyet.

Amikor nem tapossuk el csak azért, mert gyengébbnek látjuk.

Amikor nem használjuk ki, hogy valaki éppen kiszolgáltatott helyzetben van.

Amikor tudunk úgy győzni, hogy közben nem alázzuk meg azt, aki veszített.

És talán éppen ezek az apróságok árulnak el bennünket.

Mert lehet valaki sikeres, okos, tehetséges és fontos ember. De ha közben képtelen tisztelettel bánni másokkal, akkor valami nagyon lényeges mégis hiányzik belőle.

Az emberség.

Nem attól leszünk nagyobbak, hogy másokat kisebbé teszünk, hanem, hogy inkább emberek maradunk.

Mert végül úgyis ez marad utánunk.

Nem az, hogy hányszor néztek fel ránk.

Hanem az, hogy hány ember érezte mellettünk azt, hogy emberként bánnak vele.

Lehet most klisés leszek, de Arany János szavai most is nagyot ütnek:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Talán ennyi lenne a lényeg.

Nyitókép forrása: 777blog.hu

M.M.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →