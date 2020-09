Tárcajegyzet: Barátság…

…pad – egy olyan hely, ami ha nincs, akkor hiányzik, ha meg van, akkor senki sem használja. Szerintem pedig minden szabadtéri pad ilyen. Különben is, ha kijelölnénk egy padot arra, hogy egy adott helyen magányos embertársaink leülhetnek rá, várva arra, hogy valaki más – nem feltétlenül kell, hogy az a másik is magányos legyen, elég, ha kíváncsi – leül a pad másik végére és elindul egy beszélgetés. Beszélgetés bármiről. Gondolkozzunk csak el, mi is lenne az első, amit kérdeznének egymástól? Talán valami udvariaskodás, remélhetőleg nem olyan kíváncsiság nélküli: „Hávárju?” Mint Dallasban. Nálunk biztosan valami határozott dologgal indítanánk. Mi újság? Semmi, csak ülök. Akarsz róla beszélni? Nem is tudom, te ki vagy? És máris a lényeghez értünk. Nincs mellébeszélés. Nincs rá időnk ugyanis. AZ elején tisztázzuk, hogy ki kicsoda és mehet a menet. Mármint a beszélgetés, amire mindenkinek szüksége van. Arra, hogy meghallgassák, az örömét és bánatát, bármi legyen is az. Ne is tagadják, hogy igazam van. De tudják mit, ez az egész egy kitaláció a részemről. Gyerünk, keressenek egy padot és indítsák el a beszélgetést bárkivel!

U.I.: Próbálják ki! Mi történhet? Legfeljebb sikerül!

Erbé

Kárpátalja.ma