Tárcajegyzet: ideggel főzött karácsonyi húsleves

Nyakunkon az ünnep. Szaladni kell a boltba, a bevásárlóközpontba, a fenyőfaárushoz, a munkába, aztán takarítani is kell, díszíteni, és persze posztolni se ártana. Menü összeállítva, ajándéklista megírva. Mindenki leordítva, amiért nem azt csinálják, amit kéne. Kezdődjék az évzáró veszekedésmaraton.

A szeretet ünnepéből általában két dolog hiányzik: a szeretet és az ünnep.

Régen nem így volt – nyugtatnád magad, de hazudsz. Régen is így volt. Csak a szépre emlékszem, meg arra, hogy a telefonomat földhöz vágtam szenteste, magamra zártam az ajtót, és álomba sírtam magam. Aztán kerülgettük egymást napokig, mint a nappaliban felállított karácsonyfát és a dekorációt, ami mindenkit idegesített, és mégse szedte le senki tavaszig.

Advent negyedik vasárnapja után, a szeretet ünnepe címszó alatt anyu agybajt kap, mert nincs kész a tízfogásos vacsora, amihez egyébként sem nyúlhatunk december 24-én estig. Aztán ha nem romlana meg, Valentin-napig se fogyna el a kajamennyiség. Jó lesz majd pakolgatni januárban is a megfelelési kényszerrel töltött bejglit. Apu szeptember óta őszül a gyárban, mert a kölyöknek muszáj megvenni az új játékkonzolt meg a telefont. Mert milyen gáz lesz, ha csak az ő porontya nem pózol az új cuccokkal a közösségi média felületein. A szeretet ünnepének apropóján posztolnak a fiatalok, hashtages fotókat töltenek fel, meg Ady-verseket, ja, és kivételesen – egyszer az évben – Biblia-idézeteket is. A szeretet ünnepén megtelnek a templomok, hogy letudják az évi kötelező templomi megjelenés – húsvét és karácsony – egyikét a hívek. A szeretet ünnepén csak arról felejtkeznek meg a legtöbben, hogy Jézus születésének napja van.

Még jó, hogy a szeretetet ünnepeljük.

Érd be, kedves Isten az évi két ünnepi istentisztelettel, és ne tarts fel kérlek, mert a többi időt jó lenne hasznosan tölteni. Érd be, kedves anyu, hogy belekanalaz az ideggel főzött húslevesedbe a család, és a boldog karácsony mellett azt mormolja a gyerek, hogy rohadj meg, minek kellett ekkora hajcihő egy félórás vacsora miatt. Érd be, kedves apu egy megjelölt fotóval, legalább oda kiírja a gyerek, hogy #karácsony #xmas #ajándék #kösziapu. Nyugi, ha jövőre majd kimegy külföldre, videócseten már csak azt kell ilyenkor mondanod, hogy boldog karácsonyt. Nem kell vásárolnod. Érd be, kedves gyerek, hogy le vagy tudva három napra kajával és felesleges ajándékokkal. Jövőre már egy kínos tízperces hívás után mehetsz kocsmázni, és nem kell elviselned a falut.

Idén nem veszek ajándékot. És lemarad a Lesztkriszmösz is a lejátszási listámról. Drágábbat akarok adni, mint a konyhai eszközök, kerti szerszámok, ruhák és édesség. Idén magamat akarom adni karácsonyra. Az időmet, a törődésemet, magamat testben és lélekben egyszerre. Egy jó beszélgetést, vagy társasozást szigorúan az offline térben. Vagy közös filmnézést, de ha csak Kevin fog menni a tévében, inkább a falból is kihúzom a vezetékeket. Ha lesz hó, akkor kint akarok játszani, ha csak egy félórát is. Bármi is lesz, mindenképp szeretetet akarok adni. Azt akarom, hogy tényleg jöjjön el a szent karácsony, és arra emlékezzünk együtt, egymást szeretve, hogy Isten nem új okostelefonnal és síkképernyős HD tévével tudott le kétezer évvel ezelőtt, hanem a legdrágábbat adta értünk, pedig meg sem érdemeltük.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma