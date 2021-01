Tárcajegyzet: Nem tudom…

…ki hogy van vele, de minden év eleje olyan semmi. Előre is elnézést mindenkitől, akinek ilyenkor vannak a fontos napok az életében. Nekem nem így van. Most főleg a kivárásra játszom. Sokat pihenek és elmélkedem, mint egy végzett filozófus, mármint ahogy elképzelem a filozófusokat. Na mindegy is, hisz ez számomra mindig egy ilyen időszak volt és szerintem lesz is. Apropó egész jól bírom a kétnaponta mozgok valamit, újévi elhatározásomat, még csinálom, mármint tegnap csináltam, úgyhogy ma nem kell. A világ is mintha lelassult volna, legalábbis onnan , ahonnan én nézem, másnak biztos nagyon gyors. Irigyelném őket, ha nem szeretném így , ahogy van, szerintem. Az év eleje, nekem nem a nagy változások, a hirtelen jött döntések időszaka. Elkerülnek és, ha szembejönne egy-két ilyen szituáció,ügyesen, tapasztalt mozgással kicselezem őket. Persze lehet, hogy azért elmélkedem, mert valójában azt szeretném, hogy aktívabb legyek. De nem. Biztos nem. Talán. Sem. Nem.

Minden jó úgy , ahogy van. Különben is egészség legyen , a többi megy magától.

U.I.: ..év eleji születésnaposok: Petőfi Sándor, Greta Thunberg, Korda György, Schütz Ila, Bacsó Péter.

Nekik biztos volt miért pörögni év elején.

Erbé

Kárpátalja.ma