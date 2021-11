Tárcajegyzet: Szerintem elkezdődött…

…bár még csak november van, de szerintem elkezdődött. Még nem a lényegi, a lelki része inkább a készülődés, de szerencsére még nem a boltok polcain, inkább amolyan agyi tervezgetés kezdődött. Kinek, mit? Gyakran gondolja az ember, hogy majd megoldódik minden, nem hívnám problémának, de higgyék el, nem lehet elég korán elkezdeni. Talán érdemes végigvenni, hogy tavaly miket szerzett be az ember, jaj, és hogy hány emberről is van szó, esetleg, hogy hány darabról. Rajtam biztosan nem fog múlni senki boldogsága, persze tele vagyok várakozással, még akkor is, ha arról, hogy én minek örülnék, arról halvány segéd fogalmam sincs, de persze most nem erről van szó.

Sokszor gondolom, hogy már évközben sokkal figyelmesebb leszek, mondjuk ennél már hova, de persze mégis. Figyeli az ember az apró jeleket, elejtett, mára már elfelejtett fél vagy egész mondatokat. Most persze azt hiszem, hogy így november elején időben kapcsoltam, és nem lesz itt probléma, de valójában csak belekezdtem egy olyan időszak megtervezésébe, amely mindig és kizárólag az utolsó, sőt az utolsó utáni pillanatban fog megoldódni…

…ha Isten is segít.

Ui.: Szép ajándék, nem is kívánnék immár mást. (Paulina)

Erbé

Kárpátalja.ma