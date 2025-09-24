Ma kezdődik a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán

2025. szeptember 24–27. között kerül megrendezésre Mátészalkán az idén száz éve született Tony Curtisről elnevezett filmfesztivál. A filmszemle szervezője a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka városa és az Origo Film Stúdió.

Kevesen tudják, hogy a 2010-ben elhunyt kétszeres Golden Globe-díjas hollywoodi színészlegenda magyar zsidó származású. A filmcsillag Bernard Schwartz néven született New Yorkban, 1925. június 3-án. Apja Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) Mátészalkáról származott, míg édesanyja, Klein Ilona a mai Szlovákia területén, Nagymihályon született. Szülei innen vándoroltak ki New Yorkba.

A négy napos program a versenyfilmek vetítése mellett tematikus kiállítást, koncerteket és panelbeszélgetéseket tartalmaz filmes szakemberekkel. A gála során fellép Roby Lakatos hegedűvirtuóz. A teljes program ide kattintva érhető el.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál fő támogatója a Nemzeti Filmintézet.

