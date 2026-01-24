A magyar kultúra napját méltatták a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolában

A magyar kultúra napja alkalmából január 22–23-án ünnepi programokra került sor a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola három alapfokú művészeti iskolájában: Beregszászban, Nagydobronyban és Tiszapéterfalván.

Az eseményeken a növendékek és oktatók közösen idézték fel nemzeti kultúránk értékeit, hagyományait és zenei örökségét. A rendezvények során magyar zenei és népzenei művek hangzottak el, amelyeket a tanulók citerán, furulyán, harmónikán, tamburán és hegedűn adtak elő. A népzenei program mellett kézműves foglalkozások is színesítették a napot, ahol a résztvevők aktív módon kapcsolódhattak a magyar népi kultúra világához.

Idén közösen méltatta a magyar kultúra napját – nemzeti imánk, a Himnusz megírásának 103. évfordulóján – a KML nagydobronyi tagozata és a Tulipán Tanoda Nagydobronyi Alapfokú Művészeti Iskolája. Az ünnepi műsorban a Tulipán Tanoda citerás növendékei beregi, dobronyi és érpataki népdalokat adtak elő, méltó módon képviselve térségünk gazdag zenei hagyományait.

A rendezvények méltó tisztelgést jelentettek a Himnusz születésének évfordulója előtt, egyben erősítve a nemzeti identitást és a hagyományok továbbadásának fontosságát a fiatalabb generációk körében.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola