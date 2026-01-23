Ukrajna egységének napját méltatták Beregszászban

Ünnepi megemlékezést tartottak a Beregszászi kistérségben Ukrajna egységének napja alkalmából. A rendezvénynek Beregszász adott otthont, ahol a résztvevők közösen tisztelegtek az ország egysége és függetlensége előtt.

Az eseményen jelen voltak a Beregszászi Járási Állami Adminisztráció és a Beregszászi Városi Tanács vezetői, továbbá katonák, a mentőszolgálat munkatársai, pedagógusok és a helyi lakosok is. A megemlékezés méltó keretet biztosított annak hangsúlyozására, hogy a jelenlegi, háborús körülmények között Ukrajna egységének napja különösen nagy jelentőséggel bír.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: a nehéz időkben az összetartás, a hit és az egymás iránti kölcsönös támogatás ad erőt a mindennapokhoz. Mint fogalmazott, ezek az értékek segítenek abban, hogy a közösség kitartson, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy Ukrajna egyre közelebb kerüljön a győzelemhez.

