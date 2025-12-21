Ünnepre hangolódás

Mit kezdjünk a világgal, ha már megint karácsony van?

Nem mondok újat: sok a szomorúság a világban. Sok ember aggódik, szorong és vannak hírek, amelyekről nem kellene tudnunk, mégis tudunk róluk. Az emberek reggel felkelnek, este lefekszenek és közben próbálnak nem belegabalyodni abba az érzésbe, hogy minden túl sok, túl hangos, túl bizonytalan. Karácsonykor ez különösen érezhető: mintha az ünnep rávilágítana a hiányokra is.

Az ünnep nemcsak arról szól, hogy minden tökéletes legyen, hanem arról is, hogy kicsit lassítsunk és megnézzük az élet kis szépségeit. Egy jó film, egy szép vers, egy dallam vagy egy mese sokat segíthet. Át tud lendíteni a szürke napokon és visszahozhatja a reményt. Ezek azok a dolgok, amik ünnepi hangulatot adnak.

Nem, nem csak a Reszkessetek, betörők! létezik és nem kizárólag a Last Christmas meg az All I Want for Christmas Is You foroghat végtelenített módban a fejünkben. A világ szerencsére ennél jóval gazdagabb.

Én például így szoktam ráhangolódni az ünnepekre: filmfronton érdemes a furcsa, sötétebb oldalról, Tim Burton stílusában kezdeni. Ollókezű Edward például pontosan tudja, milyen kívülállónak lenni egy cukormázas világban. Nem egy klasszikus karácsonyi film, de épp az a jó benne, hogy megmutatja: lehet különcnek lenni és túlélni a csillogást. Utána jöhet A Grincs. Éljenek a zöld, morcos, de végül szerethető karakterek! Ez a film tökéletes arra, hogy emlékeztessen: a szív néha váratlanul képes hatalmasat nőni, és néha a legmakacsabb emberek (vagy lények) is élvezhetik az ünnepeket.

Ha valaki ennél egy kicsit kevésbé elvontat szeretne, ott a Téli szünet. Az utóbbi idők egyik legjobb karácsonyi filmje. A diákok és tanárok magánéletét, titkolt vágyait és magányát mutatja be egy karácsonyi szünet alatt.

Ha a romantikára vágyunk, de mértékkel: Bridget Jones naplója. Kizárólag az első rész, mert ott még nem fullad önismétlésbe. Ha már angol romantika, Igazából szerelem, szerelemről és az emberi kapcsolatok bonyodalmairól, a karácsonyi zsúfoltságról és a váratlan találkozásokról. Maradva az angol vonalon: Erőszakik. Karácsonyi filmnek látszólag alkalmatlan, mégis pontosan tudja, mi az a bűntudat, megbocsátás és remény.

Ha kosztümös, régi világra vágyunk, jöhetnek a Kisasszonyok különféle adaptációi, mindegyik másképp, de mind ugyanazzal a meleg, családias hangulattal, téli otthonossággal. Az élet csodaszép fekete-fehér klasszikus, amely arról szól, hogy minden élet számít. A film tele kicsit musicales elemekkel, amit a modern, gyors filmekhez szokott nézők talán nehezebben emésztenek, de a szeretet és az élet szépségéről szóló üzenete ütős és időtálló.

Ezeket a dalokat ajánlom aláfestő zenének a karácsonyi készülődések miatti veszekedésekhez, hogy a káosz közepette is legyen disszonáns a pillanat: Carol of the Bells, Leonard Cohen: Halleluja, John Lennon: Happy Xmas (War Is Over), Tori Amos: Winter és Frank Sinatra: White Christmas.

Olvasni is kellene, mert a karácsony nem csak képernyőfényben él. Hans Christian Andersen meséi, mint A karácsonyfa, A kis gyufaárus lány, A rendíthetetlen ólomkatona fájdalmasan szépek és nem ígérnek hamis vigaszt. Charles Dickens Karácsonyi éneke kötelező darab, nem azért, mert kell, hanem mert időről időre jó hinni az ember javulásában.

Pilinszky Jánosnak van egy verse, A fényességes angyal is címmel. Ez a vers a karácsonyt nem szépíti, hanem valóságosan mutatja be. Az angyal a háború, a veszteség és a bizonytalanság közepette jelenik meg. Mintha halkan kérdezné, mit tartunk igazán fontosnak a mai nehéz időkben.

Márai Sándor Négy évszak című könyvének decemberi része pontosan leírja, milyen az ünnep. Ilyenkor egyszerre van jelen az emlék, a veszteség és a várakozás.

Karinthy Frigyes Karácsonyi elégia című műve nem vigaszt nyújt, hanem kimondja az igazságot. Néha ez az igazság a legnagyobb ajándék. A költő szembeállítja a nagy ünnep fényét a hétköznapok emberi gyarlóságával és a társadalmi képmutatással.

Karácsony táján nem lesz kevesebb a baj a világban, de ha hajlandóak vagyunk ráhangolódni és szánunk elegendő időt és figyelmet rá, akkor legalább átmenetileg megtalálhatjuk a szépséget és kizökkenhetünk a hétköznapok szürkeségéből.

Bak-Kun Viktória