Ukrán nőt gyanúsítanak fia meggyilkolásával Németországban

A müncheni rendőrség egy szállodai szobában találta meg a 13 éves fiú holttestét. A gyermek mellett egy súlyos állapotban lévő nőt is találtak, akit kórházba szállítottak. Az ukrán főkonzulátus megerősítette, hogy az ügyben egy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe – tudatta az UNIAN.

Németországban őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárságú nőt, akit 13 éves fia meggyilkolásával gyanúsítanak – erősítette meg Ukrajna müncheni főkonzulátusa.

A müncheni rendőrség november 4-i tájékoztatása szerint délelőtt 9 óra 40 perc körül egy, az Arnulfstraße utcában található szálloda alkalmazottai értesítették a mentőszolgálatot és a rendőrséget, miután az egyik szobában megtalálták egy gyermek holttestét.

A nyomozók megállapították, hogy az áldozat egy 13 éves fiú. A hatóságok emberölés gyanújával indítottak vizsgálatot, a halál pontos okának megállapítására pedig boncolást rendeltek el.

A szobában a gyermek egyik hozzátartozója is tartózkodott. A súlyos állapotban lévő nőt kórházba szállították.

A nyomozás eddigi adatai alapján felmerült a gyanú, hogy az anya megölhette a fiát, majd öngyilkosságot kísérelt meg.

Ukrajna müncheni főkonzulátusa a Szabadság Rádiónak megerősítette, hogy hivatalos értesítést kapott egy gyermek meggyilkolásával gyanúsított ukrán nő őrizetbe vételéről. Az ügy iratait már továbbították a bíróságnak.

A nyomozás folyamatban van, a nő bűnösségét egyelőre nem állapították meg.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →