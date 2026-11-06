Novemberben is várják a vendégeket Kárpátalja termálfürdői, ahol a hidegebb időben is lehetőség nyílik a meleg vizű szabadtéri medencékben való fürdőzésre. A belépőjegyek ára azonban jelentősen eltér: kétórás kikapcsolódás már 300 hrivnyától elérhető, míg a koszonyi komplexumban az egész napos belépő 2300 hrivnyába kerül.

A novemberi pihenés megtervezésekor három népszerű kárpátaljai helyszín közül is választhatnak az érdeklődők: a velétei (Veljatino) „Tepli Vodi”, a beregszászi „Pacsirta” és a Kaszonyi termálfürdő egyaránt fogadja a látogatókat. Az árak mellett a nyitvatartásban, a gyermekekre vonatkozó kedvezményekben és az igénybe vehető szolgáltatásokban is vannak különbségek.

Mennyibe kerül a belépő novemberben?

A november 5-én ellenőrzött árak alapján a három létesítmény közül a beregszászi „Pacsirta” kínálja a legolcsóbb egész napos belépőt.

A felnőttjegyek árai:

Termálfürdő Belépőjegy Nyitvatartás „Tepli Vodi”, Veléte 3 óra: 350 hrivnya; egész nap: 700 hrivnya 9:00–19:00 „Pacsirta”, Beregszász 2 óra: 300 hrivnya; 3 óra: 350 hrivnya; egész nap: 600 hrivnya 8:00–22:00 Kaszonyi termálfürdő, Mezőkaszony 3 óra: 1300 hrivnya; korlátlan időtartam: 2300 hrivnya 9:00–20:00

A gyermekek számára mindhárom helyszínen külön kedvezmények érvényesek. Velétén a 140 centiméternél alacsonyabb gyermekek háromórás jegye 100, egész napos belépője 200 hrivnya, a három év alattiak pedig ingyenesen léphetnek be. Beregszászban a 120 centiméternél alacsonyabb gyermekek számára díjmentes a belépés, míg Kaszonyban a 150 centiméter alattiak látogathatják ingyenesen a fürdőt.

Veléte: 700 hrivnya az egész napos kikapcsolódás

A huszti járási Velétén található „Tepli Vodi” termálkomplexum különlegessége, hogy a medencéket egy mintegy 1000 méter mély fúrásból származó ásványvízzel töltik fel. A víz hőmérséklete meghaladja a 36 Celsius-fokot.

A 2026-os szezonban a felnőttek háromórás belépője 350, az egész napos jegye pedig 700 hrivnya. A gyermekek számára kedvezményes tarifákat határoztak meg.

A családok egész napos családi csomagokat is választhatnak:

két felnőtt és egy gyermek: 1400 hrivnya;

két felnőtt és két gyermek: 1500 hrivnya;

két felnőtt és három gyermek: 1600 hrivnya.

A kedvezményes családi jegyek a 140 centiméternél alacsonyabb gyermekekre érvényesek.

A novemberi látogatás előtt azonban érdemes figyelembe venni egy fontos változást: a fürdő tájékoztatása szerint november 9-től javítási munkálatok miatt ideiglenesen bezárják az 1-es számú termálmedencét és a dézsafürdőket. A komplexum többi medencéje és szolgáltatása továbbra is elérhető marad.

Az utazóknak az útlezárásokra is figyelniük kell: a Huszt és Veléte közötti híd október 12-től javítás miatt le van zárva, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális kerülőutakról.

Beregszász: akár 14 órát is fürdőzhetünk 600 hrivnyáért

A beregszászi „Pacsirta” termálkomplexum azok számára lehet kedvező választás, akik hosszabb időt töltenének a medencékben, de nem szeretnének túl sokat költeni.

A felnőttek számára háromféle jegy érhető el: két órára 300, három órára 350, míg egész napra 600 hrivnyát kell fizetni. Az egész napos jegy legfeljebb 14 órás tartózkodást tesz lehetővé.

A gyermekek közül a 120 centiméternél alacsonyabbak ingyenesen léphetnek be. A 120 és 150 centiméter közötti gyermekek jegye két órára 150, három órára 175, egész napra pedig 300 hrivnya.

A komplexum reggel 8 órától este 10 óráig tart nyitva, így a három helyszín közül itt a leghosszabb a nyitvatartási idő.

A termálvizet 1200 méter mély kutakból nyerik, a medencék hőmérséklete pedig 25 és 40 Celsius-fok között alakul. A belépőjegy nem tartalmazza a szauna használatát, ezért azért külön kell fizetni. A napozóágyak és a pavilonok ugyanakkor díjmentesen használhatók, az öltözőszekrény bérlése 30 hrivnyába kerül.

Kaszonyi termálfürdő: 2300 hrivnya az egész napos belépő

A Beregszászi járásban, Mezőkaszonyban található „Kosino” termálkomplexum a három létesítmény közül a legdrágább.

A szeptember 1-jétől érvényes őszi árlista szerint a háromórás felnőttbelépő 1300 hrivnya, míg a korlátlan időtartamú jegy 2300 hrivnyába kerül.

A 150 centiméternél alacsonyabb gyermekek számára ingyenes a belépés. A harctéri műveletek résztvevői, valamint az elesett védők családtagjai kedvezményes jegyet válthatnak: három órára 700, egész napra 1400 hrivnyáért.

A komplexum mindennap 9 és 20 óra között tart nyitva.

A belépőjegy 30 perc szaunahasználatot is tartalmaz. A vendégek többek között a Smaragdfürdőt, az Aranycsapot, a H2O-medencét, az úszómedencét, a Jin-Jang medencét és a Kneipp-medencéket is igénybe vehetik.

Fontos tudni, hogy a termálfürdő és az aquapark nem ugyanaz: az utóbbi novemberben nem üzemel, a hivatalos tájékoztatás szerint a 2027-es szezon kezdetéig zárva tart.

A gyermekek biztonságára is külön szabály vonatkozik: a 130 centiméternél alacsonyabbaknak kötelező az úszógumi vagy az úszómellény használata.

A háromórás jegyet választóknak az időtartamra is figyelniük kell, ugyanis minden további 30 perc után 250 hrivnya felárat számítanak fel.

Hol éri meg leginkább termálfürdőbe menni?

Az árak összehasonlítása alapján a választás elsősorban attól függ, hogy ki mennyi időt szeretne a fürdőben tölteni.

Kétórás kikapcsolódásra a beregszászi „Pacsirta” a legkedvezőbb, 300 hrivnyás belépővel. Háromórás látogatás esetén a beregszászi és a velétei komplexum egyaránt 350 hrivnyát kér.

Az egész napos fürdőzés szintén Beregszászban a legolcsóbb: itt 600 hrivnyáért lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. Velétén 700, Kaszonyban pedig 2300 hrivnya a felnőttjegy.

Két felnőtt egész napos pihenése Beregszászban 1200, Velétén 1400, Kaszonyban pedig 4600 hrivnyába kerül. Gyermekekkel utazó családoknak viszont érdemes a magasság alapján meghatározott kedvezményeket is figyelembe venni, hiszen ezek jelentősen befolyásolhatják a végösszeget.

Indulás előtt ajánlott ellenőrizni a fürdők hivatalos oldalain az aktuális árakat, a nyitvatartást és az esetleges karbantartási munkálatokat, különösen a velétei komplexum esetében.

A pmg.ua nyomán.

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