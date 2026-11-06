Háború: 18 éves nagyszőlősi fiatal esett el a harcokban
Gyászhírt közölt a Nagyszőlősi Városi Tanács november 6-án. A közlemény szerint a háborúban vesztette életét Pihor Szerhij.
Szerhij 2008. június 15-én született Nagyszőlősön. Zaporizzsja megyében teljesített szolgálatot. A fiatal katona Siroke település közelében esett el október 27-én.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló család felé.
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