Ljuba Jakimcsuk ukrán költővel rendeznek beszélgetést a PesText fesztiválon

Ljuba Jakimcsuk kortárs ukrán költővel, a Donbaszi sárgabarackok című verseskötet szerzőjével találkozhat a közönség november 12-én a PesText irodalmi fesztivál programján, a Petőfi Irodalmi Múzeumban – közölte a Prae Kiadó az MTI-vel.

A 17 órakor kezdődő beszélgetésen Vonnák Diána, a kötet magyar fordítója kérdezi az alkotót. Az egyórás rendezvény középpontjában a háború, az otthon elvesztése, a pusztítás, a túlélés és a nyelv kifejezőerejének kérdései állnak – olvasható a közleményben.

A Prae Kiadó gondozásában 2026-ban megjelent Donbaszi sárgabarackok című kötet verseiben a háború, a nélkülözés, a pusztítás és a túlélés mindennapi tapasztalatai jelennek meg. Jakimcsuk költészete ugyanakkor nem csupán a történelmi és személyes traumák megörökítésére vállalkozik, hanem a nyelv határait is vizsgálja.

A kötetben a nyelv széthullása és újjáépítése, a dadogások, a nyelvbotlások és a szójátékok egy új költői megszólalásmód alapjaivá válnak – írták a sajtóanyagban.

A kiadó tájékoztatása szerint a magyar kiadás Vonnák Diána fordításában jelent meg, a kötetet L. Varga Péter szerkesztette. A kötetterv és az illusztrációk Okszana Joris és Nazar Hajducsik munkái, a borító a 2023-as ukrán kiadás alapján készült.

A november 12-i beszélgetés nyelve ukrán lesz, magyar tolmácsolással; a szervezők tolmácsgépet is biztosítanak. A részvétel ingyenes, a helyszínen megvásárolható a Donbaszi sárgabarackok, a program után pedig a szerző dedikálja a kötetet.

Ljuba Jakimcsuk 1985-ben született a donbaszi Pervomajszkban, bányászcsaládban. Luhanszkban és Kijevben tanult, jelenleg Kijevben él. Költő, újságíró és forgatókönyvíró, verseit tucatnyi nyelvre fordították le. Hazájában többek között a Bohdan-Ihor Antonics-díjat és a Szmoloszkip-díjat nyerte el, az Egyesült Államokban pedig a Kovalev Foundation nemzetközi költészeti díjával ismerték el. A Szó háza: befejezetlen regény című játékfilm dramaturgja, emellett számos zenei és színházi projekt alkotója.

Forrás: MTI

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