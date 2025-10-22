XII. Szalai Borbála Szavalóverseny Csetfalván

Úgy tűnik, a kárpátaljai szellemi örökség kitörölhetetlen része Szalai Borbála gyermekíró munkássága, akinek vidám verseit évtizedek óta tanulják és mondják örömmel óvodások és kisiskolások. A tankönyvírók és pedagógusok mellett a Beregszászi Központi Könyvtár is tesz azért, hogy ez az életmű továbbra is eleven hagyomány maradjon. Hogy az idő próbáját kiállt gyermekverseket ne csak a könyvek lapjai, de célközönségük, a kis nebulók is őrizzék.

Ezért szervezte meg a könyvtár immár 12. alkalommal a Szalai Borbála Szavalóversenyt alsó tagozatos tanulók számára, melynek ezúttal a Csetfalvai Községi Könyvtár és Móricz Zsigmond Kulturális Központ adott otthont.

A házigazdák nevében Tóth Natália könyvtárvezető köszöntötte a résztvevőket és kísérőiket. A verseny jelmondata – Tündérkertben jártam – szellemében pedig utazásra hívott mindenkit a versek emelte képzelet szárnyán.

Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója abbéli örömét fejezte ki, hogy az ifjú versmondók valódi mozgalmát sikerült évekkel ezelőtt elindítaniuk a versennyel, és mindig lát ismerős arcokat, akik évről évre visszatérnek, hogy megmérettessék magukat. Az igazgatóasszony a zsűri munkájából is kivette részét, melynek elnöke Shrek Tímea író, pedagógus, harmadik tagja pedig Mironyuk Natália, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatóhelyettese volt.

A verseny érdemi része előtt még egy színvonalas összeállítás hangzott el Szeles Petra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem angol és turizmus szakos hallgatójától. Az 1926-ban Ungváron született Szalai Borbála Morzsák című önéletrajzi regényéből vett szemelvények által tudhattunk meg többet a szerző életéről, gondolatairól. A versmondást csetfalvai leányok néptáncbemutatója vezette fel.

A versenyen huszonhat kisdiák vett részt Csetfalva, Beregszász, Jánosi, Badaló, Bene, Sárosoroszi, Gát, Halábor, Mezővári, Nagybereg, Borzsova és Mezőgecse települések tanintézményeiből. Mindegyikük az esemény névadójának egy-egy szabadon választott versét mondta el. Sorra talpraesett versmondók ügyes előadásai hangzottak el a színpadon, ami a zsűri dolgát igencsak megnehezítette.

Amíg a döntőbizottság dolgozott, a szünetben a versenyzők izgalmát Radvánszki-Kovács Krisztina feledtette egy vidám táncházzal. A gyerekek neki köszönhetően moldvai csángó táncokat tanulhattak, majd a házigazdák finom töltött káposztával és süteményekkel kínálták őket.

Végül kihirdették az eredményeket is. A verseny győztese Ficáj Patrícia, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3. osztályos tanulója lett, aki A kakas meg a róka című verssel érdemelte ki az első helyezést.

Ficáj Patrícia előadása.

Megosztott második lett Nagy Hanna, a Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium 2. osztályos tanulója (Vendégségben a csillagoknál) és Heé Arnold, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 3. osztályos tanulója (Boszokányszombat).

Megosztott harmadik helyezett lett Botos Olivér, a Badalói Gvadányi József Gimnázium 4. osztályosa (A kakas meg a róka), valamint Kotrov Alex, a Benei Gimnázium 3. osztályos tanulója, aki a Csacsicsalád csemetéje című verset adta elő.

Különdíjat kapott továbbá Kozub Angelika, a Gáti Kovács Vilmos Líceum 3. osztályosa (Varázs bögre) és Tóth Zoltán, a Halábori Gimnázium 3. osztályos tanulója. Választott versének címe: A táncoló ceruza.

A díjazottak és a zsűri tagjai.

A szervezőknek és támogatóknak hála senki sem tért haza üres kézzel, minden résztvevő emléklapot és ajándékcsomagot kapott. A gyerekek megígérték, ha tehetik, jövőre is jelentkeznek, hogy bebizonyítsák, Szalai Borbála versei sosem mennek ki a divatból. Hallgatóikat minden időben ugyanúgy tanítják vagy éppen megmosolyogtatják.

A XII. Szalai Borbála Szavalóversenyt a Bethlen Gábor Alap, a Kápát Ház Civil Szervezet és a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya támogatta.

Kárpátalja.ma