117 éve hunyt el Zahoray János

117 évvel ezelőtt, 1909. március 23-án hunyt el Beregszászban Zahoray János festő, rajztanár.

A képzőművész Máramarosszigeten született 1835. június 17-én. Már képzett festő volt, amikor 1875 után az

egyik budai tanintézetből Munkácsra helyeztek át. Itt a munkácsi királyi gimnázium rajztanára lett.

Vidékünkön arcképfestőként vált ismertté, a század végén közkedvelt életképeket alkotott, egyházi vezetők megrendelésére oltárképeket festett.

Többek között megfestette Perényi Zsigmond, Lónyai Sándor főispánok, továbbá Werbőczy István, Kossuth Lajos és

más történelmi személyiségek képmását. Ezen kívül beregi, ugocsai főúri, valamint polgári családok tagjairól előszeretettel készített portrékat (például Bencs Lászlóról, Nyíregyháza polgármesteréről).

Munkácson 1898-ban nyílt meg utolsó kiállítása. 1901-ben Beregszászba költözött, itt élt és alkotott 74 éves korában bekövetkezett haláláig.

Forrás: Dupka–Fuchs. Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka

