Az erdő csendes harcosa

A szarvasbogár (Lucanus cervus) Európa egyik leglátványosabb, ugyanakkor egyre ritkább rovarfaja, amely főként idős, korhadó fákat tartalmazó erdőkben él. Élőhelyeinek eltűnése és a holtfák eltávolítása miatt sok területen visszaszorulóban van.

Fontos, hogy ne bántsuk és ne gyűjtsük be ezeket az állatokat, még akkor sem, ha feltűnő megjelenésük miatt különlegesnek tűnnek. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk rájuk, csodáljuk meg őket és engedjük útjukra! A természetes erdei élőhelyek megőrzése és a korhadó faanyag jelenléte kulcsfontosságú a faj fennmaradásához.

