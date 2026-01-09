Benedek Elek: Téli esték

Óh, szép téli esték, mikor a tűz pattog

A vén kandallóban,

Minden esték között a legszebbek vagytok

Gyermekkorom óta.

Hát még amióta hozzátok vénültem,

Fejem dér üté meg…

Nagy fiúk, nagy lányok, unokák körülöttem.

Hogy szeretlek téged!

Órák hosszat ülök kandalló tövében,

Lobognak a lángok,

S egy-egy tündérmesét, mit hallottam régen,

Elé-elérántok.

S amint én csüngöttem édes apám ajkán,

Mikor gyermek voltam,

Amint a mese volt altató dajkám,

Épp úgy van az mostan.

Óh, szép téli esték, ti most is az vagytok,

Mik egykor valátok,

Öreg kandallóban a tűz most is pattog,

Lobognak a lángok.

Mesemondó esték, ti nem változátok,

Csupán a személyek…

Akkor apám mesélt, emlékét áldjátok!

Mostan én mesélek…

