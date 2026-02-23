Csanádi Imre: Ismeretlen katona

Ahol találták, ahol vége lőn,

elkaparták a marhalegelőn.

Hadak nyomán holttestek mindenütt –

bűzlőn, kifosztva ő is ott feküdt.

Nemhogy bakancsa: mása sem maradt –

dögcédula, vagy levél, vagy irat.

Émelygő-szánó, hajszolt emberek

gödörbe húzták: ki sirat, gyerek? –

Nyugszik azóta, névtelen halott,

magában, olcsó fakereszt alatt.

A szőlők útja mellett, ott pihen,

a vérre-torkos Vértes töviben,

silány sírban, az is kővel ragyás,

alig látszik halomnak, – de vigyáz

az állami pásztor, hogy sanyarú

füvéért meg ne gázolhassa juh;

nem fordul rá traktor, szekérkerék;

kijár neki virág egy-egy marék:

viszik-hordják rá, sértett, hű, konok

gyászban, a csöndes parasztasszonyok.

1963

Forrás: DIA