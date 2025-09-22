Faludy György: Csak néhány patkány…

Csak néhány patkány s cápafajta

öli tulajdon véreit.

Az embert gyilkos ösztön hajtja,

mióta ember létezik.

Pert folytatunk a természettel:

itt mi kezeljük a tüzet!

S bár csupa szenny a lég s a tenger,

szaporodunk mint a nyüvek.

Mindent tudunk, semmit sem értünk;

múltunk kegyetlen és sivár;

Sztálint és Hitlert is megértük;

rászolgálunk, akármi vár.

Tizedelés lesz? Nem kár értünk.

Kipusztulunk? Na mondja már.

(Chicago, 1985)

Forrás: Digitális Irodalmi Akadémia

