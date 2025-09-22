Faludy György: Csak néhány patkány…
Csak néhány patkány s cápafajta
öli tulajdon véreit.
Az embert gyilkos ösztön hajtja,
mióta ember létezik.
Pert folytatunk a természettel:
itt mi kezeljük a tüzet!
S bár csupa szenny a lég s a tenger,
szaporodunk mint a nyüvek.
Mindent tudunk, semmit sem értünk;
múltunk kegyetlen és sivár;
Sztálint és Hitlert is megértük;
rászolgálunk, akármi vár.
Tizedelés lesz? Nem kár értünk.
Kipusztulunk? Na mondja már.
(Chicago, 1985)
