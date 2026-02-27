Fodor András: Idegen csillag
Egyszer egy távoli városban, – igen,
Varsóban volt, a villamos peronján –
megfogtam és kezembe szoritottam
egy ismeretlen lány kezét.
És nem tudom a percet elfeledni,
ahogy az ujjak zára kapcsolódott…
A hökkenő öröm villáma
valahol most is bennem ég.
Nemcsak a test áramütése,
több volt abban a mozdulásban.
Nem szikrázhatnak fel köröttünk
magasztosabb csodák,
mint amikor öt érzékünk magánya
érintheti az ismeretlent:
az öt világrész titkaként sugárzó
emberi kéz idegen csillagát.
