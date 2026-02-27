Fodor András: Idegen csillag

Egyszer egy távoli városban, – igen,

Varsóban volt, a villamos peronján –

megfogtam és kezembe szoritottam

egy ismeretlen lány kezét.

És nem tudom a percet elfeledni,

ahogy az ujjak zára kapcsolódott…

A hökkenő öröm villáma

valahol most is bennem ég.

Nemcsak a test áramütése,

több volt abban a mozdulásban.

Nem szikrázhatnak fel köröttünk

magasztosabb csodák,

mint amikor öt érzékünk magánya

érintheti az ismeretlent:

az öt világrész titkaként sugárzó

emberi kéz idegen csillagát.

