Juhász Gyula: Tájkép
A méla piktor, az ősz festi már
A lombokat a sárguló pagonyban,
Egy-egy levél – dús színfolt – messzi száll
Avar ölében elpihenni nyomban.
A méla piktor bús nótát fütyül
És néha megborzong e tarka csendben,
Palettáján a szín lassan ürül.
A képe kész: kék és arany keretben.
A méla piktor elborongva dúdol,
A hangja fátyolos az ősi bútól,
Mit ezer évek hervadása koptat,
Az öreg tél, a zord kritikus eljő
S fehérre fest minden színt és derengő
Felhők mögé takarja el a holdat.
Forrás: Arcanum/Verstár
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