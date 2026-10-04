Juhász Gyula: Tájkép

A méla piktor, az ősz festi már

A lombokat a sárguló pagonyban,

Egy-egy levél – dús színfolt – messzi száll

Avar ölében elpihenni nyomban.

A méla piktor bús nótát fütyül

És néha megborzong e tarka csendben,

Palettáján a szín lassan ürül.

A képe kész: kék és arany keretben.

A méla piktor elborongva dúdol,

A hangja fátyolos az ősi bútól,

Mit ezer évek hervadása koptat,

Az öreg tél, a zord kritikus eljő

S fehérre fest minden színt és derengő

Felhők mögé takarja el a holdat.

Forrás: Arcanum/Verstár

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